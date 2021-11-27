Угрозы "Газпрома" и наказания для должников по коммуналке – главное в экономике за неделю

Сайт "Сегодня" собрал самые важные экономические новости за эту неделю

Главное о деньгах за неделю / Фото: Коллаж: Сегодня

Угрозы "Газпрома", новые санкции и цены для украинцев, "Сегодня" собрали для вас главные экономические новости на этой неделе.

Понедельник. В украинских супермаркетах подорожали важные продукты

В украинских супермаркетах заметно поднялись цены некоторые популярные продукты, в том числе молокопродукты и сливочное масло, а также яйца.

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Интересно, что, несмотря на подорожание молочных продуктов, само молоко даже немного подешевело.

Так, средняя цена за килограмм сахара составила 27,20 грн., за десяток яиц 36,23 грн., а за 900 мл молока от 27,55 до 29,05 грн.

Вторник. США ввели новые санкции против "Северного потока-2"

Соединенные Штаты Америки сообщили о введении ограничительных санкций против двух кораблей и одной компании, которые связаны с реализацией проекта "Северный поток-2".

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В России отреагировали на санкции и назвали их нарушением международного права, а вот "Нафтогаз" такое решение приветствовал, хотя и заявил, что ограничения нужно ужесточать.

Среда. Молдову не будут отключать от газоснабжения

Российская компания "Газпром", которая перед этим поставила ультиматум Молдове, разрешила отсрочить платеж и не стала отпирать страну от газоснабжения.

Перед этим "Газпром" заявил, что отключит стране газ 24 ноября, если та не заплатит за него долг, однако получил официальное письмо от молдавского правительства и передумал.

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Молдове разрешили заплатить задолженность в размере 73 млн долларов в пятницу, 26 ноября, что она и сделала впоследствии.

Четверг. Для бизнеса в желтой зоне ввели жесткие ограничения

В связи с распространением коронавируса украинскому бизнесу в желтых зонах запрещено самостоятельно выбирать формат работы.

Теперь любые заведения могут посещать только лица, имеющие хотя бы одну прививку от коронавируса, отрицательный ПЦР-тест или сертификат об выздоровлении.

Это же правило распространяется и на работников заведения, а также чиновников, отметил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Пятница. В платежках за коммуналку появится еще одна цифра

Несмотря на так называемый карантинный запрет, в "Киевтеплоэнерго" решили применять "санкции" к злостным неплательщикам за коммунальные услуги.

К их платежкам прибавят по 3% годовых и инфляционные потери и это будет называться "рекомендованный платеж". Его будут применять только к тем, кто отказался от реструктуризации долга.

Однако пока наличие этого долга не доказано в суде платить его – не обязанность, а рекомендация.