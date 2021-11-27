Угрозы "Газпрома" и наказания для должников по коммуналке – главное в экономике за неделю

Угрозы "Газпрома", новые санкции и цены для украинцев, "Сегодня" собрали для вас главные экономические новости на этой неделе.
Понедельник. В украинских супермаркетах подорожали важные продукты
В украинских супермаркетах заметно поднялись цены некоторые популярные продукты, в том числе молокопродукты и сливочное масло, а также яйца.
Интересно, что, несмотря на подорожание молочных продуктов, само молоко даже немного подешевело.
Далее по теме
Так, средняя цена за килограмм сахара составила 27,20 грн., за десяток яиц 36,23 грн., а за 900 мл молока от 27,55 до 29,05 грн.
Вторник. США ввели новые санкции против "Северного потока-2"
Соединенные Штаты Америки сообщили о введении ограничительных санкций против двух кораблей и одной компании, которые связаны с реализацией проекта "Северный поток-2".
В России отреагировали на санкции и назвали их нарушением международного права, а вот "Нафтогаз" такое решение приветствовал, хотя и заявил, что ограничения нужно ужесточать.
Среда. Молдову не будут отключать от газоснабжения
Российская компания "Газпром", которая перед этим поставила ультиматум Молдове, разрешила отсрочить платеж и не стала отпирать страну от газоснабжения.
Перед этим "Газпром" заявил, что отключит стране газ 24 ноября, если та не заплатит за него долг, однако получил официальное письмо от молдавского правительства и передумал.
Молдове разрешили заплатить задолженность в размере 73 млн долларов в пятницу, 26 ноября, что она и сделала впоследствии.
Четверг. Для бизнеса в желтой зоне ввели жесткие ограничения
В связи с распространением коронавируса украинскому бизнесу в желтых зонах запрещено самостоятельно выбирать формат работы.
Теперь любые заведения могут посещать только лица, имеющие хотя бы одну прививку от коронавируса, отрицательный ПЦР-тест или сертификат об выздоровлении.
Это же правило распространяется и на работников заведения, а также чиновников, отметил глава Минздрава Виктор Ляшко.
Пятница. В платежках за коммуналку появится еще одна цифра
Несмотря на так называемый карантинный запрет, в "Киевтеплоэнерго" решили применять "санкции" к злостным неплательщикам за коммунальные услуги.
К их платежкам прибавят по 3% годовых и инфляционные потери и это будет называться "рекомендованный платеж". Его будут применять только к тем, кто отказался от реструктуризации долга.
Однако пока наличие этого долга не доказано в суде платить его – не обязанность, а рекомендация.