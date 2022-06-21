Угрожают штрафами: украинцам начали приходить опасные сообщения

В Украине зафиксирована новая опасная кибератака, где хакеры прикрываются Налоговой службой

Как украинцев обманывают несуществующими штрафами / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине зафиксировали опасную схему хакеров по рассылке сообщений на электронную почту и вредоносных файлов.

Подробно об атаке рассказали в прессслужбе Госспецсвязи.

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Прикрываются налоговой

Как отмечают в службе, украинцам стали приходить сообщения якобы от Государственной налоговой службы Украины по теме "Сообщения о неуплате налога".

В самом сообщении кроме текста содержится архивный файл под названием "НаложениеШтрафныхСанкций.zip", также там есть одноименный docx-документ. Если их открыть, то на устройство загрузятся опасные программы.

"Открытие файла в конечном итоге приведет к загрузке вредоносного приложения Cobalt Strike Beacon. Активность отслеживается по идентификатору UAC-0098", – говорится в сообщении.

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Сообщения выглядят так:

Также в Госспецсвязи предупредили о другой опасной рассылке, но уже под другим поводом. Она касается якобы ядерного терроризма.

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"Еще одна кибератака осуществлялась с помощью распространения вредоносного документа под названием "Nuclear Terrorism A Very Real Threat.rtf", открытие которого приводит к загрузке и запуску вредоносной программы CredoMap. Эту активность ассоциируют с деятельностью группы APT28", – говорится в сообщении.

Что не стоит делать сразу после покупки

Ранее "Сегодня" рассказывали, что чеки не стоит выбрасывать хотя бы первые 14 дней после покупки. Причина в том, что это возможностью вернуть или обменять товар. Если вы приобрели что-то, что потом не подошло, оказалось испорчено и тому подобное, то вернуть, обменять это можно на основании чека. Он подтверждает, что вы действительно купили товар в этом заведении.

Кроме того, его могут подобрать аферисты. Читайте почему не стоит выбрасывать чек в первую же урну в магазине или возле него или оставлять его на кассе.

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