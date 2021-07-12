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Угроза остановки госшахт: долги по зарплате шахтеров достигли 1,7 млрд грн, – лидер профсоюза

12 июля 2021 15:12

Ирина Ненько Ирина Ненько

Переход большинства ТЭС в режим работы минимальным составом создает угрозу для бесперебойной отгрузки и оплаты угля из госшахт, заявил Волынец

/ Фото: AFP

Задолженность по заработной плате перед работниками государственных шахт достигла 1,7 млрд грн, а сами шахты оказались под угрозой остановки.

Об этом сообщил лидер Независимого профсоюза горняков, народный депутат Михаил Волынец, информирует "Znaj.ua".

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"Существует угроза остановки работы госшахт. Думаю все заметили, что только в течение последнего месяца государственные копи несколько раз выводили из строя, обесточивая их. Более 1,7 млрд грн зарплатного долга", – сообщил нардеп.

По словам лидера независимого профсоюза горняков, переход большинства ТЭС в режим работы минимальным составом оборудования создает угрозу для бесперебойной отгрузки и оплаты угля из государственных шахт.

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Напомним, 6 июля остановила работу Славянская ТЭС "Донбассэнерго". Системный оператор впервые в истории присвоил станции статус "дефолт".

В "Донбассэнерго" заявили, что ТЭС не может продолжать работать в убыток из-за аномального падения цен, вызванного спекуляциями на рынке на сутки вперед. Компания призвала регулятор НКРЭКУ исправить ситуацию и изменить правила работы рынка, которые позволяют такие манипуляции.

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