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Учителям выделят миллиард на ноутбуки и почти 100 млрд на зарплаты – Минфин

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор раздела Деньги
30 августа, 19:38
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Если какие-то деньги останутся, местные чиновники смогут их потратить на улучшение материально-технической базы школ
В государственном бюджете учтено более 100 млрд гривен на школы. Коллаж: "Сегодня"
В государственном бюджете учтено более 100 млрд гривен на школы. Коллаж: "Сегодня"

В этом году для обеспечения надлежащего образовательного процесса и начала учебного года в учреждениях общего среднего образования в государственном бюджете учтено более 100 млрд гривен.

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Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Так, в государственном бюджете на 2021 предусмотрено:

  • 99,6 млрд гривен на выплату заработной платы учителям. Это примерно 480 тыс. ставок учителей;
  • 1,0 млрд гривен на закупку ноутбуков для проведения учителями дистанционных занятий. За эти деньги купят 60 тыс. ноутбуков;
  • 1,0 млрд гривен на закупку современной мебели и средств обучения для Новой украинской школы. Эти ресурсы основатели учебных заведений могут направить на приобретение оборудования для 85,7 тыс. классов начальной школы и 258 классов учреждений общего среднего образования;
  • 0,4 млрд гривен на повышение квалификации около 23 тыс. учителей;
  • 1,0 млрд гривен на формирование нового образовательного пространства, безопасного и инклюзивной (безбарьерной) образовательной среды в учреждениях общего среднего образования, реконструкцию и капитальный ремонт зданий в рамках программы "Способна школа для лучших результатов";
  • 0,5 млрд гривен для предоставления качественного образования детям с особыми образовательными потребностями.

За эти ресурсы будет обновлено более полутысячи школ. На сегодня в местных бюджетах на условиях софинансирования вышеупомянутых программ предусмотрено еще более 260 млн гривен. Остатки средств указанных субвенций могут использоваться органами местного самоуправления на улучшение материально-технической базы учреждений образования.

Эти средства будут направлены на предоставление образования для более 30 тыс. детей.

Что говорят в ВОЗ о работе школ во время пандемии

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Школы должны быть открыты, а учителя вакцинированы – такое заявление сделала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) о работе школ во время пандемии.

"Пандемия вызвала наиболее катастрофические разрушения на образование в истории. Жизненно важно, чтобы обучение в классе продолжалось непрерывно", – сказал Ганс Клюге, глава ВОЗ Европейского региона.

Клюге сказал, что, хоть и пандемия продолжается, безопасное обучение детей в условиях физической школы имеет первостепенное значение для их образования, психического здоровья и социальных навыков. Это должно стать первоочередной задачей для правительства.

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