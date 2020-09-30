Учителя в маленьких городах лишаются надбавок: в чем проблема и как ее решить

На Прикарпатье у учителей забрали надбавки, которые составляют немалую часть их заработной платы. И такие ситуации – не редкость в небольших украинских городах и селах. Почему педагоги лишаются выплат, разбирались журналисты "Сегодня".

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Учительница начальных классов Мария Дмитрецкая имеет инвалидность второй группы. В семье она единственная кормилица, а весь ее доход – учительская зарплата в 10 тысяч гривен при 30-летнем опыте работы. Известие о том, что из этой суммы вычтут больше тысячи гривен, ошарашило женщину, и вместе с коллегами она вышла на акцию протеста.

Директор Болеховского академического лицея, где работает Мария, говорит, что без надбавок его сотрудники будут жить как минимум до конца года. На выплаты не хватает 1,5 млн гривен образовательной субвенции.

Учителя из многих маленьких городов и сел уже третий год вынуждены обходиться без государственной субвенции, добавляют в учительском профсоюзе. Проблемы начались, когда правительство ввело новую формулу начисления такой субвенции.

"Суть формулы: должна быть наполняемость – 21 ребенок в классе в селе. В городе – 25. То есть для села почти сколько же, как для города", – объясняет председатель Болеховского городского профсоюза работников образования и науки Игорь Березка.

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Если детей в классе не хватает, субвенцию должны выделять из местных бюджетов. Так и делали в прошлые годы. Но в этом году свободных 1,5 млн гривен в Болехове просто не нашлось. Мэр Болехова Богдан Мельник уверяет, что обращался за помощью в Министерство образования, но там ему отвечали, что это проблема местных властей.

Выход из ситуации чиновникам предложили сами учителя. Они хотят приравнять к ОТГ такие города, как Болехов. Тогда даже школы с небольшим количеством учеников смогут получить государственную субвенцию.

Дело в том, что ОТГ получают возможность напрямую взаимодействовать с Министерством финансов, минуя районные и областные администрации и оставляя большую часть налогов на местах. Собранные деньги ОТГ могут использовать на свое усмотрение.

Напомним, ранее на время карантина в Украине решили сохранить среднюю заработную плату для учителей, которые и не выходят на работу в пустующие школы, и работают дистанционно.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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