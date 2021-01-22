Убытки от пассажирских перевозок должно возмещать государство, а не "Укрзализныця", – Ник Брукс

Украина – единственная страна в Европе, где железнодорожная компания за свой счет покрывает убытки от пассажирских перевозок, их должно возмещать государство. Об этом заявил генеральный секретарь организации пассажирского транспорта в Европе ALLRail Ник Брукс, пишет "Znaj.ua".

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"Я не знаю примеров в Европе, где грузовые операторы перекрестно субсидируют пассажирские перевозки, кроме Украины. Это уникально. Конечно, в Европе есть крупные железнодорожные компании, у которых, конечно, есть грузовые департаменты. Но я никогда не слышал о ситуации, когда пассажирские перевозки настолько невыгодны, а грузы настолько прибыльны, что перекрестное финансирование имеет место", - рассказал Брукс.

По его мнению, грузовыми и пассажирскими перевозками должны заниматься отдельные компании, при этом он считает, что есть потенциал для того, чтобы добиться более высокой эффективности пассажирских перевозок в Украине.

"Что касается пассажирского сектора, то в Украине нужно провести реформу, которая сделает его более эффективным и снизит потери. Чтобы стимулировать больше людей сесть на поезд, чтобы получать доход. Я считаю, что УЗ может сделать свой продукт более привлекательным. Это могло бы принести больше прибыли и уменьшить убытки", - сказал Брукс.

Если же после проведения реформы "Укрзализныци" пассажирские перевозки все еще будут убыточными, по словам Брукса, их должно возмещать государство.

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"Если убытки остались, то их надо возмещать не грузовым подразделением, а просто из денег государства, выделенных из налогов. Поскольку перекрестное финансирование не работает", – подчеркнул Брукс.

Ранее глава "Укрзализныци" Владимир Жмак заявил, что в 2021 году УЗ будет разделена на 4 компании (грузоперевозки, пассажирские перевозки, инфраструктура и производство), а непрофильные активы (медучереждения, санатории, спортивные сооружения) будут выставлены на продажу или переданы в концессию. А также сообщил, что УЗ планирует инвестировать в обновление подвижного состава компании и железнодорожную инфраструктуру 25 млрд гривен.

В то же время экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что "Укрзализныця" должна получить значительную финансовую поддержку от государства, чтобы обеспечить обновление подвижного состава и инфраструктуры для повышения эффективности и сервиса перевозок.

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