Убьет ли локдаун украинскую экономику: 3 главных вывода

Что лучше: короткий, но жесткий карантин, или длинный, но с минимальными ограничениями

Очертания нового локдауна – полной остановки экономики – проступают все отчетливее. Причем если раньше шла речь о введении локдауна только на период новогодних праздников, когда многие и так отправляются в "рождественский отпуск", то теперь ходят упорные разговоры о том, что карантин могут максимально ужесточить уже в начале декабря, а продлится он не менее четырех недель.

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Выдержит ли украинская экономика второй длительный локдаун? К чему готовиться украинцам? И что для экономики лучше – сравнительно короткий, но жесткий карантин (локдаун) или длинный, но с минимальными ограничениями (адаптивный карантин)?

Насколько бездонна экономика

Упадет ли украинская экономика "на дно"? Экономисты считают, что этого не случится. Но, возможно, только потому, что "дна" экономики не существует.

"Все говорят "экономика упадет на дно". Но в экономике нет дна. Экономика – это бездонная система. Она обязательно найдет динамическое равновесие, просто на более низкой точке развития. Например, в Сомали (эта страна традиционно находится на нижних позициях во многих рейтингах – благополучия, стабильности, уровня жизни и т. д. – Авт.) тоже есть малый бизнес, там работают рестораны, есть интернет, по улицам ездят богатые джипы. То есть даже в условиях Сомалиленда экономика существует. Но она просто нашла равновесие на низкой точке развития", – говорит экономический эксперт Алексей Кущ.

Вывод №1. Украинская экономика после введения второго локдауна однозначно упадет, однако опасаться полного развала не стоит.

Месяц локдауна с точки зрения экономики

Каждый месяц простоя имеет свою четкую цену, говорят экономисты. Эта цена – минус 2% ВВП. Или минус 15% розничной торговли. Примерно такие же показатели мы видели весной, когда Украина, как и весь мир, впервые "примерила" на себя почти полную остановку экономики.

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Однако немаловажное значение еще имеет время введения локдауна. Предновогодний период – это традиционно время активизации розничной торговли. Если "закрыть" страну на карантин в этот период – вряд ли торговля покажет хоть какой-нибудь рост. А это означает и потерю значительной части заработка мелким бизнесом, и недополученные доходы в бюджет. Если же локдаун затронет январь – это наложит свой негативный отпечаток на весь следующий год.

"Один месяц локдауна грозит нам потерей 2% ВВП. Если он будет в декабре, это усилит падение ВВП с прогнозируемых 5% примерно до минус 6,5%-7%. Если же полный локдаун продолжится и в январе, быстрого восстановления экономики уже не будет. Сейчас все надеются, что с 2021 года начнется быстрое восстановление, так называемый V-образный рост. Но из-за локдауна в январе мы фактически потеряем весь первый квартал. В лучшем случае будет так называемый U-образный выход из кризиса, более пологий, более длительный", – говорит Алексей Кущ.

Он также обращает внимание, что в январе и феврале часто происходит проседание по доходам в бюджет. А тут это проседание умножится на плохие результаты конца 2020 года.

В результате бюджетный кризис может серьезно усугубиться. И это не только "пустая казна".

Бюджетный кризис разгорелся еще в ноябре, потому что денег на казначейских счетах нет. И никаких компенсаторов в виде роста потребления в период новогодних праздников уже не будет, это очевидно.

Это видно по динамике потребительских расходов. И тренд падения экономики может распространиться на весь первый квартал, а может быть, даже на второй квартал 2021 года.

"Это значит, что, если локдаун продолжится в январе, такого роста, на который рассчитывают в правительстве, – 4,6% – по итогам 2021 года уже не будет. В лучшем случае может быть ноль или плюс несколько десятых процента. И будет усугубляться бюджетный кризис. Пока у нас пострадали только незащищенные статьи бюджетных расходов. А в перспективе могут пострадать и защищенные. Понятно, что длительной заморозки защищенных статей не будет, но какие-то задержки с выплатами пенсий и социальных пособий вполне вероятны. Будут урезаться социальные программы (те же субсидии), местные бюджеты. Например, программа повышения зарплат учителям уже отложена на год", – перечисляет Алексей Кущ.

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Вывод №2. Возможны проблемы даже с защищенными бюджетными статьями, такими как зарплаты, пенсии и пособия.

Что будет с ВВП

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко обращает внимание, что жесткий карантин особенно больно бьет по торговле, которая составляет значительную часть украинской экономики и ВВП.

"В апреле было падение розничной торговли на 15%, по отношению к показателю 2019 года. Летом началось восстановление, а в октябре торговля фактически вернулась к тому состоянию, в котором была до карантина. Но если будет новый карантин, снова будет падение розничной торговли минимум на 15%, а то и на 20% год к году", – говорит Александр Охрименко.

Его прогнозы насчет ВВП намного хуже:

"Так как у нас ВВП и вообще жизнь очень существенно зависят от торговли и сферы услуг, мы увидим в четвертом квартале обвал ВВП на 11%, как было во втором квартале. А поскольку мы не знаем, когда карантин закончится, то это может быть удар и по первому кварталу следующего года", – говорит эксперт.

По его мнению, серьезно пострадают реальные доходы украинцев.

"Номинальная зарплата может вырасти, но реальная зарплат, реальные доходы упадут, я думаю, минимум на 10%", – прогнозирует Александр Охрименко.

Вывод №3. В целом локдаун отбросит экономику Украины назад как минимум на полгода.

А что будет с бизнесом?

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Если говорить о бизнесе, то больше всего могут пострадать те, кто не извлек уроков из первого жесткого карантина и не перешел на электронную коммерцию.

Повторный локдаун – это серьезный удар по предпринимателям. Однако отмечу, что в "первую волну" карантина украинский бизнес, который занимается продажей товаров в интернете, вырос в 2-3 раза.

На прошлых выходных (во время локдауна выходного дня) прирост продаж в онлайне составил от 20 до 30%.

"Сейчас переход всех товарных категорий и всех групп покупателей в онлайн ускоряется с каждым днем. К сожалению, те предприниматели, которые сейчас не представлены в онлайне, не смогут в ближайшие месяцы оставаться на плаву. Сейчас выигрывает тот, кто укрепляет в интернете позиции. Поэтому, если у вас офлайн-бизнес, думайте, как быстро и кардинально изменить свою модель", – говорит Максим Беляк, СЕО платформы HUBBER.

Намерения Кабмина ввести новогодний локдаун на три-четыре недели, включающие в себя все праздники, неминуемо отразится на курсе гривни. Как тотальный карантин повлияет на курс гривни. Сайт "Сегодня" уже выяснил, как локдаун повлияет на национальную валюту.

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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