У НКРЭКУ незаконный глава, – Береза

По мнению экс-депутата, Валерий Тарасюк должен быть немедленно уволен с должности главы НКРЭКУ

Валерий Тарасюк должен быть немедленно освобожден от обязанностей главы НКРЭКУ, поскольку он нарушает закон. Об этом написал экс-депутат Борислав Береза на своей странице в Facebook, сообщает "Хвиля".

Реклама

По его словам, в то время как Валерий Тарасюк возглавляет комиссию, регулирующую работу энергорынка, его родной брат является директором компании, работающей в этой сфере.

"Валерий Владимирович с конца 2019-го года трудится главой НКРЭКУ, а его родной брат Артем – директором ООО "ЭФ ЭНД ЭМ Украина". И это хорошо. Хорошо для обоих братьев. Почему хорошо? Потому что согласно "Реестру субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сферах энергетики и коммунальных услуг", ООО "ЭФ ЭНД ЭМ Украина" является… лицензиатом НКРЭКУ под номером №1173. Получается так, что один брат рынок электроэнергии регулирует, а другой – на этом рынке зарабатывает деньги!" - написал Береза.

Береза подчеркнул, что это является грубым нарушением Закона Украины "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг", в котором указывается, что на должность члена регулятора не может быть назначено лицо, близкие лица которого являются членами органов управления субъектов хозяйствования на смежных рынках энергетики и коммунальных услуг.

В тренде Переход на электронные трудовые книжки: кому придется побегать за справками

По мнению экс-депутата, Валерий Тарасюк должен быть немедленно уволен с должности главы НКРЭКУ.

Реклама

"Тарасюк Валерий Владимирович занимает должность председателя НКРЭКУ незаконно. Соответственно, согласно п.9 ч.7 ст.8 Закона Украины "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг" полномочия Валерия Тарасюка должны быть срочно прекращены Кабинетом министров Украины в связи с установлением факта нарушения им требований законов, регулирующих деятельность в сферах энергетики и коммунальных услуг", - написал Береза.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама