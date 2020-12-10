У Лаврова пожаловались, что США мешают России достроить "Северный поток – 2"

МИД РФ уверяет, что Штаты не могут выдержать конкуренцию

США не прекратят свои попытки помешать реализации проекта газопровода "Северный поток — 2", по которому природный газ из России должен пойти в Европу по дну Балтийского моря.

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Об этом заявила в четверг, 10 декабря, на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, планы России по строительству газопровода не будут нарушены. Однако в Москве прекрасно понимают, что США не остановятся в попытке помешать России реализовывать не только этот проект, но и в целом и внешнюю политику, и международную деятельность.

По словам Захаровой, в ряде сфер США не могут выдерживать конкуренции на основе общих правил ведения бизнеса, "ведения здоровой конкуренции и взаимодействия".

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"Им нужно создать искусственные ограничители для целого ряда государств. Начали глобально с нашей страны. Сейчас, как вы видите, подобная политика ведется в отношении Китая по целому ряду других проектов и в отношении целого ряда других сфер: экономики, политики и так далее", — добавила дипломат.

Напомним, 8 декабря Палата представителей Конгресса США поддержала расширенный пакет санкций против "Северного потока – 2". Он включен в законопроект, которым утверждается оборонный бюджет США на следующий год. В ближайшие дни проект будет вынесен на голосование в Сенат.

Также напомним, многие западные СМИ и эксперты считают, что расширение санкций против "Северного потока – 2" может окончательно остановить этот проект. А правительство США уже определило ряд компаний и физических лиц, которые столкнутся с санкциями, если не прекратят деятельность, связанную с "Северным потоком – 2".

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