У государства нет денег на новую окружную Киева: как будут строить дорогу

Изменения в законе о публичных закупках помогут привлечь нужные средства, говорят в Ассоциации дорожников

Фото: "Укравтодор" / Facebook

Изменения в закон о публичных закупках, принятые для строительства Киевской обходной дороги (КОД), – это единственный путь для реализации такого масштабного проекта. Они дают возможность привлекать международные инвестиции, без которых строительство невозможно.

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Об этом заявил исполнительный директор Национальной ассоциации дорожников Украины Олег Варивода.

По его словам, подрядчика строительства на конкурентных торгах будут определять не только по цене, но и по условиям привлечения финансирования. Это позволит избежать негативного опыта предыдущих проектов, не реализованных из-за отсутствия финансирования.

"В 2018 году мы обсуждали инвестпроект реконструкции дороги М-14 Одесса – Николаев – Херсон. Это предполагало строительство цементобетонной дороги с четырьмя полосами, которая бы соединила припортовые города и улучшила транспортное сообщение юга и в целом страны", – вспомнил он.

Стоимость проекта реконструкции составляла 21,9 млрд гривен, притом что в Дорожном фонде на тот год было 32 млрд.

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/ Фото: Укравтодор

"Китайская компания CRBC выразила намерение построить дорогу за свой счет, с привлечением денег негосударственных организаций Китая. Они спросили – можем привлечь деньги коммерческих банков Китая, и мы строим? Нет, не можем, потому что это уровень межгосударственный. И вот уже 2021-й – дороги нет", – констатирует Варивода.

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Именно поэтому он приветствует новые правила проведения конкурса на строительство КОД, принятые парламентом 3 июня.

"Невозможно реализовать строительство КОД в рамках государственной программы. Это фантастика. Ремонт дороги международного значения на 10 млрд – это приемлемая сумма для государственного бюджета и Дорожного фонда. Но невозможно за 5 лет потратить 85 млрд грн. Для этого следует остановить ремонт и строительство трети дорог по всей Украине. Поэтому международные инвестиции – едва ли не единственное адекватное решение", – подчеркнул руководитель Национальной ассоциации дорожников Украины.

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Напомним, глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков также объяснял, что по украинскому законодательству международные компании не могут привлекать финансирование под строительство Киевской обходной дороги и других похожих объектов. Именно этим объясняется принятие одной из поправок в законопроект № 5309, которым КОД выводится из-под действия закона "О государственных закупках".

Ранее стало известно, что новую окружную дорогу Киева помогут строить американцы. Меморандум о таком сотрудничестве подписали "Укравтодор" и компания Bechtel Overseas Corporation.

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