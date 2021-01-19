У финтех-компании Moneyveo 1 000 000 клиентов

За все время работы компания выдала кредитов на сумму более 20 млрд грн

В январе 2021 г. количество пользователей сервиса онлайн-кредитования Moneyveo достигло 1 000 000 человек. За все время работы компания выдала кредитов на сумму более 20 млрд грн, а за 2020 г. ее клиентская база выросла на 25% по сравнению с предыдущим годом.

"2020 год оказался очень непростым. Но он проверил бизнес на гибкость, с одной стороны, и на человечность – с другой. Мы были вынуждены пересмотреть скоринговые модели (алгоритмы оценки платежеспособности заемщиков) и сократить объемы кредитования, чтобы уменьшить нагрузку на клиентов. В то же время подготовили для них ряд новых продуктов и оптимизировали текущие. Например, вывели на украинский рынок приложение Veomini. Оно позволяет покрывать небольшие финансовые потребности, доступно только на смартфоне и рассчитано на молодую аудиторию. Также мы продолжили развивать продукт Comfort. С ним можно получить до 30 000 грн, а вернуть средства в течение 18 недель. Кстати, по данным Google Trends, слово "Moneyveo" сейчас ищут чаще, чем фразу "кредит онлайн". А количество наших клиентов – которых уже более чем 1 000 000 – подтверждает доверие к сервису. Дальше – только новые достижения и победы", – делится коммерческий директор Moneyveo Максим Параска.

Компания дарит своему миллионному клиенту промокод на кредит Smart под 0,01%, которым можно воспользоваться неограниченное количество раз до конца 2021 г.

Напомним: Манивео – лидер онлайн-кредитования в Украине. Несмотря на всемирный локдаун, компания в удаленном режиме успешно запустила бизнес во Вьетнаме. Также Moneyveo единственная в своем сегменте получила сертификат, подтверждающий самый высокий уровень безопасности платежных карт – PCI DSS Service Provider Level 1.

О лидерстве Манивео на рынке онлайн-кредитования свидетельствуют и ежегодные победы в авторитетных конкурсах и рейтингах. Среди них: "Лидер года", "Лучший сервис онлайн-кредитования в Украине" по версии PaySpace Magazine Awards, "Выбор года", "Бренд года", "Звезда качества" и пр.

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