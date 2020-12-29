У бензина и ДТ "мертвый сезон": рискнут ли операторы поднять цену

Цены за два месяца "отработали" девальвацию гривни и подорожание нефтепродуктов

Чем ближе Новый год, тем быстрее дорожают бензин и дизтопливо. В некоторых регионах цена горючего за неделю поднялась на 50 копеек за литр и больше. Как может измениться цена к празднику, рассказали эксперты сайта "Сегодня": директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн и замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

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Рябцев не увидел оснований для продолжения роста цен на бензины и дизтопливо:

"Рост цен на 1,5 грн/л за неполные два месяца "отработал" как девальвацию гривни относительно евро, так и подорожание нефтепродуктов в крупном опте. Дальнейшее повышение цен в среднем по Украине еще на 25 коп./л, а по отдельным сетям – в пределах гривни говорит о том, что трейдеры заложили в цену как "мертвый" январь, так и непредсказуемый курс гривни".

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У Куюна – другое мнение. По его расчетам, в крупном опте с 30 октября цена ДТ выросла на 3230 грн/т (+16,6%), бензина – на 1700 грн/т, (+6,6%). В мелком опте ДТ подорожало на 2,72 грн/л (+16,2%), бензины на 1,4 грн/л (+7%).

"За этот же период в рознице ДТ выросло на 0,95 грн/л (+4%), бензины – на 0,93 грн/л (+4%). Как видим, розница сильно отстает", – аргументировал Сергей Куюн.

Эксперт также сообщил, какие известные сети АЗС подняли цены на прошлой неделе.

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Все виды топлива на станциях WOG подорожали на 20 коп./л, в сети ОККО – на 25. Таким образом, в этих сетях бензин марки А-92 подорожал до 27,99 грн/л, А-95 – до 28,99 грн, ДТ – до 27,99 грн.

На SOCAR бензины подорожали на 50 коп., ДТ – на 1 грн: А-92 – до 28,48 грн/л, А-95 – до 29,48, ДТ – до 28,48. AMIC поднял цены на 11-15 коп./л: А-92 – до 25,72 грн/л, А-95 – до 26,72, ДТ – до 25,57. На Glusco все виды топлива подорожали на 20 коп./л: А-92 – до 24,55 грн/л, А-95 – до 26,55, ДТ – до 25,55. На 20 коп также подняла цены сеть UPG.

На заправках Shell, Sun Oil, Motto цены на топливо выросли на 10-60 коп.

По поводу изменения цен на текущей короткой рабочей и длинной праздничной неделе прогнозы экспертов рынка совпали: вероятнее всего, они сохранятся стабильными. При этом Сергей Куюн уточнил:

"Сохраняется потенциал роста на 50 коп. – 1 грн на литре. Но не факт, поскольку рынок вступил в мертвый сезон и повышать цены операторы могут не рискнуть".

Больше читайте на сейте "Сегодня" в статье: "Топливный рынок: каких подарков ждать "под елочку"".

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Также напомним, что Верховная Рада готова изменить цены на топливо, соответственно, цены на рынке существенно изменятся.

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