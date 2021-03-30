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Тысячам больниц и детсадов могут отключить электричество: нет договоров с поставщиками

30 марта, 22:59

Анастасия Катаева Анастасия Катаева

2500 бюджетных учреждений не выполнили тендерные процедуры и будут обращаться к поставщику универсальных услуг

Без света могут остаться больницы, детсады, военные части и даже полицейские участки. Уже 1 апреля, в четверг, электроэнергию могут отключить почти 2500 учреждений по всей стране, а это каждое четвертое бюджетное учреждение. Все потому, что не заключили договора с поставщиками электричества. У них было на это три месяца, но они этого не сделали.

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За два дня решить проблему каждая отдельная больница или детский садик не успеет, потому что необходимо объявить тендер и подписать документы. Вся процедура обычно длится до двух месяцев. Эксперты говорят – вмешаться должен Кабмин. Надо, чтобы чиновники дали заведениям дополнительное время на то, чтобы те нашли своих поставщиков.

Видео: Сегодня

Исполнительный директор общественного союза "Умные электросети Украины" Александр Визир говорит:

"На сегодняшний день Кабинет министров должен внести изменения в один из своих актов, который позволит создать определенный буфер по времени для этих субъектов. А в дальнейшем эти субъекты должны приложить максимум усилий, чтобы провести тендеры, выбрать поставщика и заключить с ним соответствующий договор".

Министерство энергетики уже разработало и подало в Кабмин проект постановления, которым предлагается разрешить организациям без проведения тендерных процедур по закупке электроэнергии заключать договора на поставку электроэнергии с поставщиками универсальных услуг.

Напомним, в Украине произошла смена законодательства, поэтому с 1 января 2021 бюджетные организации, которые были клиентами поставщиков универсальной услуги, должны были найти новых поставщиков на свободном рынке. Но они не провели своевременно публичные закупки. Из-за этого стали клиентами поставщика "последней надежды", с которым можно сотрудничать всего лишь три месяца. Этот срок истекает уже 1 апреля.

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Источник: Сегодня

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