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Турция хочет объявить о новых месторождениях газа, а Помпео говорит, что это ударит по НАТО

13 сентября, 14:28

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Усиление военной напряженности служит только противникам Альянса, говорит глава американской дипломатии

Турция продолжает вести геолого-разведывательные работы в Черном море и Восточном Средиземноморье и рассчитывает, что скоро станет известно об открытии новых месторождениях природного газа.

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Министр энергетики и природных ресурсов Фатих Денмез, которого цитирует турецкое информагентство Anadolu, заявил: "Близятся дни, когда мы получим новые хорошие новости с Черного моря и Восточного Средиземноморья".

Турецкий министр также рассказал, что до конца года в Турцию прибудет плавучая платформа по хранению природного газа и будет введен в эксплуатацию плавучий газопровод от платформы Ertuğrul Gazi и подключен к терминалу в Хатае.

Он объяснил, что судно Ertuğrul Gazi имеет вместимость хранилища сжатого природного газа в 170 тысяч кубометров и способно перерабатывать 28 млн кубометров газа в сутки.

"Имея мощности плавучей платформы, мы сможем поставлять газ из разных стран-источников или на спотовые рынки, не будучи зависимыми от трубопроводов. Мы создадим новые точки входа рядом с центрами потребления за счет минимизации инвестиционных и транспортных затрат при транспортировке и распределении газа. Таким образом, мы предотвратим сезонные колебания пикового потребления, особенно зимой, и перебои из-за технических или геополитических рисков. Судно Ertuğrul Gazi значительно повысит гибкость нашей безопасности поставок природного газа", – говорит министр.

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В то же время, по его словам, сейчас против Турции ведут безнравственную борьбу, используя угрозы, шантаж, манипуляции. "Никто не должен играть с огнем в Восточном Средиземноморье", – подчеркнул Денмез.

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Госсекретарь США Майк Помпео считает, что напряженность в отношениях между союзниками по НАТО – Грецией и Турцией – из-за запасов углеводородов в Средиземном море играет на руку противникам Североатлантического альянса, и проблема должна быть решена дипломатическим путем, пишет Интерфакс-Украина.

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"Усиление военной напряженности служит только противникам, которые хотели бы видеть раскол в трансатлантическом единстве", – заявил Помпео журналистам по итогам переговоров с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом.

Госсекретарь сообщил, что президент США Дональд Трамп уже побеседовал с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в надежде урегулировать кризис.

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"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены текущими операциями Турции, которая ведет поиск природных ресурсов в районах Восточного Средиземноморья, юрисдикцию над которыми подтвердили Греция и Кипр", – сказал Помпео.

Он отметил, что Вашингтон поддерживает право Кипра эксплуатировать запасы углеводородов в своей исключительной экономической зоне.

Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что к 2023 году Анкара сможет поставлять черноморский газ в Европу. Министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез оценил обнаруженные в Черном море запасы газа в 65 млрд долларов. А министр финансов и казначейства Берат Албайрак уверен, что черноморский газ поможет Турции сбить цену российского голубого топлива.

Напомним, что Украина тоже заинтересована в газе, поступающем с южного направления:

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Турция НАТО Черное море добыча газа средиземное море Майк Помпео

Источник: Сегодня

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