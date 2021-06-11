Трудовые книжки в Украине отходят в прошлое: что теперь будет с пенсиями

Пользоваться электронной трудовой книжкой уже могут 650 тысяч украинцев – какие преимущества это им дает и что об этом говорят в Пенсионном фонде

В Украине отходят в небытие трудовые книжки. Фото: коллаж "Сегодня"

Бумажные трудовые уходят в прошлое – теперь учет трудовой деятельности украинцы должны вести в электронной форме.

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Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Вячеслав Лакомкин.

Если в реестре застрахованных есть вся информация, то есть где, кем и когда работал человек, то пенсию по возрасту ему назначат автоматически. А при желании оформить ее можно и с более позднего возраста.

Председатель правления Пенсионного фонда Евгений Капинус эксклюзивно рассказал телеканалу "Украина 24", что более полумиллиона украинцев уже оцифровывают трудовые книжки.

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"У нас формируется реестр еще с 2000 года, он наполняется информацией о заработной плате и с 2004-го – о стаже. И сегодня это действующая система, которая уже реализована в нашей стране", – говорит он.

Это реализовано на портале Пенсионного фонда – человек или работодатель может зайти в свой кабинет и получить всю необходимую информацию.

Пенсионный фонд уже получил более 650 тыс. скан-копий трудовых книжек, их оцифруют и люди смогут ими пользоваться.

Напомним, что об отмене трудовых книжек в Украине говорили не один год, но соответствующий закон Рада приняла только в этом году. Читайте в нашем материале, что по этому поводу надо знать украинцам.

О чем еще говорят в Украине и мире 10 июня, смотрите в видеосюжете:

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