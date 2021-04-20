Трудоустройство в Украине: кому легче найти работу по специальности (видео)

Одна вакансия – на шесть безработных. Но по образованию они не подходят. В Украине специалисты не могут найти достойную работу, а работодатели – хороших специалистов. Потому что полученные знания не совпадают с потребностями времени. На кого учиться сейчас, чтобы не драться за вакансии, а выбирать себе лучшие условия? И что делать тем, кто образование уже получил, но сидит без работы?

Реклама

Об этом в новостях "Сегодня" рассказывает Анастасия Катаева.

Инна работала в Киеве, а проживала в Броварах. Дорога забирала много времени, поэтому пришлось уволиться. Теперь ищет работу поближе к дому. Уже 7 месяцев.

Видео: Сегодня

Безработная Инна Сенчило говорит, что найти работу сложно, ведь уровень зарплаты не очень высок. Ведь если получать 10 тыс. грн зарплаты, из них 2 тыс. нужно отдать на проезд, поэтому остаются небольшие деньги.

Запросы у девушки высокие – объясняют в центре занятости. Инна была начальником отдела, поэтому на ниже этой должности не соглашается. Высшее образование есть, но это не гарантия, что работа найдется, говорят эксперты. Ведь диплом вуза имеет каждый второй безработный. Каждый третий – окончил ПТУ. А только школу – каждый шестой.

Реклама

Карьерный советник Броварского горрайонного центра занятости Наталья Берегун рассказывает:

"К нам больше обращаются лица с высшим образованием. Это, например, директора, мастера, начальники отделов, менеджеры. Но работодатель на сегодняшний день требует более рабочих профессий".

Сейчас ощущается нехватка кадров по специальностям: тракторист, водитель, электромонтер, электрогазосварщик, слесарь, повар, швея. Поэтому профессиональному мастерству обучают просто при центрах занятости. Освоить можно 95 рабочих профессий.

Читайте также: Трудоустройство в локдаун – где найти работу, если уволили или не платят зарплату

Начальник управления Государственного центра занятости Инна Бондини говорит:

"Человек теорию проходит дистанционно, а практику – непосредственно на предприятии. Трудоустройство после такого обучения составляет 93-95 процентов. Мы применяем технологию QR-кодов, когда вы сможете отсканировать вакансию, которая вас заинтересовала. Она сразу отобразится в вашем мобильном телефоне. Дальше с телефоном вы обращаетесь к администратору, и вам помогут связаться с работодателем".

Что беднее регион, тем и работы меньше. Например, в Черкасской области на одну вакансию – сразу 14 безработных. В Черновицкой – 12, в Черниговской – 10. Зато в Донецкой и Одесской – на одно место претендуют пятеро. И четверо – в Днепропетровской, Киевской и Луганской. Там работодатели хватают людей даже без опыта.

Реклама

Директор по персоналу и администрации металлургического комбината "Азовсталь" Иван Голтвенко объясняет:

"Для каждого сотрудника (мы говорим о молодежи), который придет на комбинат, мы готовы предоставить возможности обучения и профессионального роста, но и достаточно высокий уровень заработной платы. А если молодежь отработает на комбинате первый год, то молодого специалиста ждет приятный сюрприз в виде дополнительной премии".

А еще, работу легче найти мужчинам, ведь среди них и безработных меньше, а руководителей – больше. Среди безработных женщины составляют 58%, а среди мужчин – 42.

Заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины Александр Шубин говорит:

"Женщинам в среднем платят на 20-25 процентов меньше аналогичных должностей мужчин. Здесь нельзя говорить только о прямой дискриминации, но и потому, что в общую среднемесячную зарплату включаются такие вещи, как командировочные, сверхурочные".

Сменить пол – дорого! Уменьшить свой возраст – невозможно. А вот выучиться на того специалиста, за которого сразятся работодатели, вполне реально.

Напомним, сайт "Сегодня" писал, кому проще найти работу в локдаун, и назвал ТОП-3 рабочих специальностей.

Реклама

Также говорилось, что рынок труда стремительно меняется и сможет найти работу в Украине.

Все подробности в спецтеме Только о работе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама