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Три миллиона человек останутся без индексации. Кому не повысят пенсии в марте?

3 марта, 11:25

Ксения Капустинская , Александр Панченко

Работающие пенсионеры могут рассчитывать на доплаты уже в апреле

В рамках индексации пенсий с 1 марта в Украине повысят только трудовые пенсии, то есть назначенные в связи с достижением пенсионного возраста, а также по инвалидности и по потере кормильца. Таких пенсионеров насчитывается около 8 млн, или 72% от общего числа.

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В итоге без повышения пенсий останутся 3,1 млн пенсионеров, или 28%, сообщает сайт "Сегодня".

Не получат доплату:

  • все, кому пенсия назначена по спецзаконам: депутаты, госслужащие, военные, ученые;
  • две категории трудовых пенсионеров: те, кому пенсия была назначена в 2019-2021 годах, и работающие пенсионеры. Но последним пересчитают пенсии с 1 апреля 2021 года при наличии 24 месяцев стажа за два последних года и более;
  • те, кому пенсия была увеличена с 1 января 2021 года до 40% минимальной зарплаты (до 2400 грн), если индексация окажется меньше, чем сумма доплаты до 2400 грн. Напомним, это 65-летние пенсионеры, имеющие полный трудовой стаж (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин).

Например: пенсионер с 35-летним стажем заработал пенсию 1900 грн. С 1.01.2021 он получает 2400 грн (доплата от государства – 500 грн). При индексации его пенсия увеличится на 212 грн, или до 2112 грн. Но платить ему будут по-прежнему 2400 грн, только доплата от государства будет уже не 500 грн, а 288 грн.

В тренде
Три миллиона человек останутся без индексации. Кому не повысят пенсии в марте?
  • те, у кого пенсия максимальная, – на сегодня это 10 минимальных пенсий, или 17 690 грн.

Подробнее о повышении пенсий читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале Индексация пенсий: какой на самом деле будет прибавка и кто ее не получит.

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А о том, какие еще надбавки к пенсиям будут в 2021 году, смотрите в видеосюжете:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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пенсии индексация повышение пенсий работающие пенсионеры

Источник: Сегодня

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