Три лоукостера решили нарастить число авиарейсов в Украину

Из Киева можно будет улететь в Шарджу, Софию и Загреб, а из Львова и Одессы — в Амстердам

Несмотря на коронакризис, отечественные и зарубежные авиакомпании пытаются наращивать число рейсов в Украине и за ее пределами. Например, украинский лоукост SkyUp соединит Киев и Запорожье в период зимней навигации 2020-2021 гг.

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Об этом сообщает интернет-ресурс lowcost.ua.

SkyUp будет выполнять рейсы Киев — Запорожье шесть раз в неделю в период с октября 2020 года до апреля 2021-го, а билеты в базовом тарифе можно приобрести по цене от 533 гривен (17 евро) за перелет в одну сторону и от 1088 гривен (35 евро) за путешествие туда-обратно.

Кроме того, авиакомпания с 23 декабря 2020 года по 30 января 2021 года запустит рейс Киев — София с частотой два раза в неделю – по средам и субботам. Стоимость билетов в безбагажном тарифе в две стороны стартует от 72 евро (2310 гривен).

Лоукостер также планирует открыть регулярные рейсы из Львова и Одессы в Амстердам. Разрешение на полеты одобрила Госавиаслужба Украины. Рейсы будут выполняться дважды в неделю с 25 октября, сообщает nv.ua.

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А украинская чартерная авиакомпания Windrose начала выполнять перелеты по маршруту Киев — Загреб дважды в неделю. А начиная с 24 октября, авиакомпания планирует выполнять регулярные рейсы из Киева в Любляну.

Кроме того, Windrose открыл уже девятое внутреннее направление: авиарейс Киев – Херсон будет выполняться пять раз в неделю, при этом из Херсона доступны удобные транзиты во Львов, Днепр, Запорожье и Харькова. Стоимость билетов в одну сторону стартует от 832 грн и от 1715 – за путешествие туда-обратно.

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Арабский лоукостер Air Arabia также возобновляет рейсы из Киева в Шарджу с 25 октября 2020 года. Полеты будут происходить четыре раза в неделю, сообщает авиакомпания.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что венгерский лоукостер Wizz Air на месяц отменил десятки авиарейсов из Украины.

А тем временем ирландский лоукостер Ryanair отменил штрафы за изменение билета по всем новым бронированиям, которые будут сделаны в октябре и ноябре 2020 года.

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Как известно, кроме транспортной сферы, от пандемии коронавируса сильно пострадал и туризм. Новости "Сегодня" ранее выясняли, можно ли вернуть деньги за уже оплаченные путевки:

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