Трейдеры за бесценок скупают электроэнергию "Энергоатома" при поддержке главы НКРЭКУ, – нардеп

В мае благодаря своим связям с руководителем НКРЭКУ Валерием Тарасюком компании-посредники скупали электроэнергию украинских АЭС за бесценок.

Реклама

Об этом сообщил первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко, пишет "Politeka".

"В мае, не в последнюю очередь через Тарасюка и его нелегитимную НКРЭКУ, АЭС продавали электроэнергию себе в убыток. Компания потеряла миллиарды гривен на ровном месте. Атомные блоки просто так срабатывали топливо, чтобы друзья Тарасюка и Геруса могли скупать атомную электроэнергию по 50 коп. при ее себестоимости 1 грн", – сообщил Кучеренко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что уже две недели "Энергоатом" публично на всю страну просит НКРЭКУ убрать с рынка компании-прокладки, которые принадлежат "лучшему другу Тарасюка-Геруса господину Притыке". Однако глава НКРЭКУ продолжает игнорировать все предложения Министерства энергетики.

Напомним, в конце мая Министерство энергетики призвало НКРЭКУ пресечь схемы и махинации с ценами на рынке электроэнергии, которые привели к миллиардным убыткам "Энергоатома" и других государственных компаний.

Реклама

НКРЭКУ признала, что на рынке есть махинации с ценами только 2 июня, однако отказалась их остановить по требованию Минэнерго.

10 июня Минэнерго повторно призвало НКРЭКУ прекратить махинации, однако в ответ глава комиссии Валерий Тарасюк обвинил госкомпанию "Энергоатом" в неэффективности, а Минэнерго – в непрофессионализме.