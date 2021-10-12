Тревожный звонок: США обеспокоены газовым кризисом в Европе

Представитель Госдепа рассказал свое мнение о причинах газового кризиса в Европе

В Госдепе США назвали энергетическую ситуацию в ЕС тревожным звонком / Фото: Коллаж: Сегодня

Энергетическая ситуация в Европе, которая началась из-за дефицита газа является "тревожным звонком".

Об этом заявил старший советник Госдепа США Амос Хохштайн в интервью "РБК-Украина".

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Представитель Госдепартамента также отметил, что считает этот кризис глобальным.

"С моей точки зрения, то, что происходит в данный момент в Европе, – это тревожный звонок. Энергетический кризис, который разворачивается – это глобальный кризис. В Китае очень серьезный дефицит энергоресурсов. Кризис начался с того, что в хранилищах осталось мало газа", – рассказал Хохштайн.

По словам Хохштайна, к проблеме дефицита добавилась безветренная погода и сухой климатический сезон, которые стали причиной снижения уровня гидроелектрогенерации.

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Все эти факторы по мнению представителя США спровоцировали повышение спроса на природный газ.

"Когда стала подниматься цена на газ, начала расти цена на уголь. Затем возник вопрос о возможном переходе на нефтепродукты для производства электроэнергии. Это подтолкнуло и цены на нефть", – отметил Хохштайн.

Ранее мы писали о том, что представитель Госдепа назвал примерные сроки, которые нужны для сертификации "Северного потока-2" .

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А также отметил, что США уже работают над подготовкой санкций против газопровода на случай, если Россия будет применять его в качестве оружия против Украины.