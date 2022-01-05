Транзит российского газа через Украину уменьшился на 25% за год

Транзит газа в Европу снизился на 25%

Транзит российского газа через Украину уменьшился / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Газотранспортная система Украины в 2021 году транзитировала в Европу 41,6 млрд куб. м голубого топлива. По сравнению с 2020 годом, это на 25% меньше.

Об этом сообщает Оператор ГТС.

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Всего же в 2021 году было забронировано 44,4 млрд. куб. м транзитных мощностей в точках выхода из России.

Объемы транспортировки газа из Европы в Украину уменьшились в шесть раз за аналогичный период (в сравнении с 2020 годом) и составляли 2,6 млрд кубов. Экспорт газа, включая реэкспорт, составил 2,6 млрд кубических метров природного газа.

В компании отмечают, что, несмотря на значительный рост цен на европейских газовых рынках из-за дефицита природного газа и сокращения запасов в европейских ПХГ, возможности украинского транзитного маршрута (более чем достаточные для преодоления газового кризиса в ЕС) не были задействованы.

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Импорт газа

Импорт производился преимущественно виртуальным реверсом (89% газа).

Основные экспортеры газа:

Венгрия, из которой поступило более 1,5 млрд. куб. м (-64% в сравнении с прошлым годом);

Словакия – 285,3 млн кубических метров (-97% по сравнению с 2020 годом);

Польша – 78,6 млн куб. м (-95% по сравнению с прошлым годом).

Экспорт газа

Благодаря значительным объемам газа на "таможенном складе" Украина продолжила экспортировать газ:

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в Венгрию поступило 1,5 млрд. куб. м;

в Словакию – 600 млн куб. м;

в Польшу – 362 млн куб. м;

в Молдову – 67,2 млн куб. м.

Поставки в Молдову прошли на фоне сложных переговоров правительства этой страны с "Газпромом". В результате, в октябре 2021 года ОГТСУ увеличил лимит балансирующего счета молдавского оператора в рамках межоператорского соглашения. А украинские компании в первий раз экспортировали газ в Молдову через ГИС Алексеевка.

Россия сократила транзит

В течение 8 суток (состоянием на 3 января 2022 года) запас газа в украинских подземных газохранилищах сократился на 628 млн куб. м, или на 4,4%. В начале января также ожидается значительное падение транзита голубого топлива из России.

На своей странице в Facebook глава компании "Оператор ГТС Украины" Макогон написал, что 3 января 2022 транзит природного газа из России упал до 52,5 млн куб. м в сутки при забронированных объемах в 109,6 млн куб. м в сутки.

"Это будет самый низкий уровень транзита, начиная с конца января 2020 года. "Газпром" не информирует о причинах уменьшения транзита", – говорится в посте.

Раньше мы писали, сколько на самом деле газа "Газпром" прокачал в Европу и рассказывали, как украинцам сэкономить на отоплении.