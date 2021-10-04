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Транзит газа в Венгрию через Украину восстановили? Оператор ГТС отреагировал на информацию

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги"
4 октября, 10:50
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В СМИ появилась информация, якобы транзит газа в Венгрию через украинский пункт "Берегово" возобновился
Сергей Макогон опроверг информацию о возобновлении транзита, которая появилась в СМИ
Сергей Макогон опроверг информацию о возобновлении транзита, которая появилась в СМИ / Фото: Коллаж: Сегодня

Транзит газа в Венгрию через Украину не возобновлялся. Несмотря на то, что поставки есть, это является только реэкспортом.

Информацию о возобновлении газа опроверг глава Оператора ГТС Сергей Макогон в Facebook.

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"В прессе распространяется информация о том, что "Газпром" возобновил транзит газа через Украину в Венгрию. Это не соответствует действительности", – написал Макогон.

По его словам, поток газа из Украины в Венгрию есть, но он незначительный. К тому же это не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами, который они хранили в украинских ПХГ.

Контракт Венгрии с "Газпромом"

В понедельник, 27 сентября, стало известно о подписании длительного контракта Венгрии с российским "Газпромом", который предусматривает отказ от транзита газа через Украину.

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Соглашение будет действовать 15 лет, а через 10 лет будет возможность пересмотреть его условия.

После окончания действия предыдущего контракта Венгрия будет получать газ по газопроводу "Турецкий поток", через Сербию и Австрию.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Венгрию не "раскручивать" эмоции из-за подписания газового соглашения с "Газпромом".

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