Торговая война с Украиной: почему Беларусь пострадает намного больше

В торговой войне с Украиной Беларусь пострадает больше / Фото informator.news

Попытка Минска объявить Киеву торговое эмбарго и запретить ввоз ряда наших товаров, доля которых на рынке соседней страны не очень велика, может ударить по самой Беларуси, теряющей огромный украинский рынок. Об этом идет речь в статье на сайте "Сегодня" о том, кто может одержать победу в торговой войне.

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Эксперты отмечают, что белорусские санкции оказались очень мягкими и коснулись запрета на ввоз товаров, доля которых на рынке Беларуси незначительна, за исключением пива – его импортируют на сумму до 10 млн долларов в год.

Глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский говорит, что Минск всегда выигрывал от напряженных отношений Украины с Россией, поэтому идти на эскалацию отношений с Киевом ему нет смысла.

"Украина в ходе торговых войн с РФ быстро научилась находить новые рынки сбыта и импорта, а Беларуси этому предстоит учиться. Больше пострадают они, а не мы, в частности, потеряют реэкспорт российских товаров. И найти новые ниши или вернуть старые им будет нелегко", – анализирует Андрей Забловский.

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Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин уточнил, что 60% украинского импорта из Беларуси – нефтепродукты и битум, который особенно нужен для "большой стройки", речь идет об автодорогах. Еще 15% – калийные удобрения, заменить которые будет очень сложно, они близко есть только в РФ. А вот белорусское продовольствие занимает не более 4% нашего рынка и обойтись без него, в случае возможного запрета, легко, несмотря на белорусский "бренд качества".

"Больше всего украинцев должны волновать нефтепродукты. Но запрета на их экспорт нет, а вводить Украине запрет на их импорт, значит, надо искать новые рынки. Найти можно, но не факт, что топливо там будет дешевле. А низкая цена на бензин для нашей власти – вопрос политический", – говорит Пендзин.

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Эксперт уверен: украинцы не будут вводить против Беларуси зеркальных ограничений в виде запрета поставок продуктов – слишком небольшой рынок. Поэтому ситуация постепенно сойдет на нет. Тем более, что прямых запретов с их стороны нет, только индивидуальное лицензирование.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что эксперт Украинского центра прогнозирования Геннадий Дубов напомнил: Беларусь является пятым по значимости торговым партнером Украины. По его словам, усиливая санкции против Минска, Киев может "выстрелить себе в ногу".

Также напомним, что в июне Беларусь в пять раз сократит поставки 95-го бензина в Украину, однако на нашем рынке это сообщение паники не вызвало.

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