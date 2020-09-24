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Торги на 20 миллионов: "Укрспирт" отправил на продажу еще один объект

24 сентября, 10:34

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В Украине продолжается масштабная приватизация предприятий спиртовой отрасли

Фонд государственного имущества (ФГИ) объявил о проведении третьего аукциона по запланированной с зимы приватизации объектов спиртовой отрасли. Торги назначены на 22 октября, продавать будут Овечацкое МПД (место проведения деятельности) в Винницкой области.

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Как сообщила пресс-служба "Укрспирта", аукцион будет проведен на площадке на "ProZorro.Продажи". Стартовая цена объекта – 19,84 млн гривен, свидетельствуют данные торговой площадки.

"Начата масштабную программу по приватизации предприятий спиртовой отрасли, целью которой является выполнение закона <...>, который демонополизирует отрасль производства спирта и создает новый рынок с равным правилам для всех участников. Стоит отметить, что в соответствии с действующим законодательством, единственной возможностью стать участником рынка спирта в Украине в 1 июля 2021 года является приобретение объекта спиртовой отрасли", - добавили в "Укрспирте".

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Напомним, ранее был назначен аукцион по продаже в частные руки Артемовского спиртзавода, который расположен под Харьковом.

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К слову, в "Укрспирте" на днях подвели итоги работы за первые восемь месяцев 2020 года. На госпредприятии заверили, что справляются с конкуренцией на рынке спирта, а потому смогли нарастить производство и увеличить прибыль на 5,5 млн гривен по сравнению с прошлым годом.

При этом президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что более половины производства государственного предприятия "Укрспирт" находится в "тени":

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Источник: Сегодня

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