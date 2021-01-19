Українська
$ 28,19
34,02
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Топливный рынок: локдаун поднял цены на сжиженный газ

19 января, 07:39

Александр Панченко Александр Панченко

Эксперты говорят, что подорожание всех нефтепродуктов продолжится до конца января

На минувшей неделе нефтепродукты продолжили дорожать. Главная новость – изменился ценовой тренд по сжиженному автогазу: после длительного снижения его стоимость пошла вверх и достаточно быстро.

Реклама

Какие тенденции ожидать на наступившей неделе, рассказали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

Читайте также: Цена бензина и природного газа – что будет влиять на нее в начале 2021 года

Что изменилось за неделю

На минувшей неделе главным ценовым ньюсмейкером стал сжиженный газ. Цены на него в рознице не только перестали снижаться, но и быстро пошли вверх.

По стоимости бензинов и дизеля картина оказалась пестрой. В одних областях топливо подорожало символически, на 2-5 коп./л, в других – заметно, на 25-40 коп./л. В большинстве областей рост цен составил 10-15 коп./л. В Черниговской области цены на бензин и ДТ не изменились.

Реклама

Быстрее топливо дорожало там, где цены на него были низкими. Прежде всего это Сумская, Харьковская, Полтавская области. В Полтавской области цены выросли на 39-40 коп./л, это рекорд недели.

В Киеве по прежнему самый дорогой бензин А-95 – 28,33 грн/л (+12 коп./л). А вот по стоимости дизтоплива Луганская область снова отобрала лидерство у столицы – 27,26 грн/л, на 4 коп./л дороже, чем в Киеве. А-92 по-прежнему стоит больше всего в Луганской области – 27,16 грн/л.

Самые низкие цены на бензин и ДТ по-прежнему в Сумской области (см. инфографики).

Цены на автогаз, дружно снижавшиеся после Нового года во всех регионах, в канун старого Нового года так же дружно пошли вверх. Больше всего газ подорожал в Черкасской, Черниговской и Житомирской областях – сразу на 40-45 коп./л, или на 4%.

Самый дорогой газ остается в Луганской и Одесской областях – соответственно 13 грн/л и 12,99 грн/л, самый дешевый в Черниговской и Волынской – 12,23 и 12,24 грн/л.

Реклама

Разброс цен увеличился по бензину А-92 и дизтопливу, уменьшился по бензину А-95 и по автогазу. По А-92 разброс составляет 20,2% (4,54 грн/л), было 20,1%, по А-95 – 19,9% (4,70 грн/л), было 20,3%, по дизелю – 17,8% (4,11 грн/л), было 17,4%, по автогазу – 6,3% (0,77 грн/л), было 8,5%.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 24,30 грн/л.

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 25,33 грн/л.

Цены на ДТ

Реклама

Средняя цена по Украине – 24,72 грн/л.

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 12,61 грн/л.

Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят: подорожание нефтепродуктов вызвано тем, что они теперь произведены из более дорогой нефти. И эта тенденция в ближайшие месяцы усилится. Геннадий Рябцев напомнил: запаздывание по времени между стоимостью нефти и себестоимостью нефтепродуктов составляет 3-4 недели. И они уже прошли.

"За месяц с небольшим нефть подорожала с 40 до 55 долларов за баррель. Теперь в Украину поступает по импорту более дорогое топливо. Пока цены выросли на 5% на тонне по сравнению с декабрем прошлого года. Отсюда и плавный рост цен на бензин и ДТ", – разъяснил Геннадий Рябцев.

Сергей Куюн отметил, что после Рождества цены на бензин и дизтопливо во многих сетях продолжали идти вверх, но неравномерно. С 11 по 16 января одни сети повысили стоимость бензина и ДТ на 10 коп./л, другие – на 1 грн/л.

Так, все виды топлива на станциях "Авантаж" подорожали на 50 коп./л: А-92 – до 22,95 грн/л, А-95 – до 23,95 грн/л, ДТ – до 22,35 грн/л. Цены в сети Glusco выросли на 58 коп./л: А-92 – до 25,33 грн/л, А-95 – до 27,33 грн/л, ДТ -– до 26,33 грн/л. Shell в среднем подняла цены на бензины и ДТ на 20 коп./л. Так, бензин А-92 в этой сети подорожал до 25,99 грн/л, А-95 – до 27,65 грн/л, ДТ – до 26,74 грн/л. На "БРСМ-Нафта" дизтопливо в среднем подорожало на 28 коп./л, бензины – на 20 коп./л. На станциях Mango цены на бензины выросли на 50 коп./л, на ДТ – на 70 коп./л, а на Motto топливо подорожало на 13-23 коп./л.

Рост цен продолжился и после выходных.

"Розничные операторы 18 января еще повысили цены, – говорит Сергей Куюн. – В частности, "БРСМ-Нафта" в Киевской, Полтавской и Черкасской областях подняла цены на дизтопливо на 10 коп./л, до 22,59-22,69 грн/л. Цена бензинов на "БРСМ" осталась прежней. Полтавская сеть "Автотранс" увеличила стоимость всех видов топлива на 50 коп./л: А-92 подорожал до 25,98 грн/л, А-95 – до 26,98 грн/л, ДТ – до 25,48 грн/л. "Татнефть-АЗС-Украина" подняла цены на топливо на 87 коп./л".

Артем Куюн разъяснил, что столь значительное подорожание автогаза вызвано тем, что Аукционный комитет Минэнергетики из-за локдауна отменил торги по продаже сжиженного газа АО "Укргаздобыча", крупнейшего поставщика газа. Отмена торгов дестабилизировала рынок и привела к значительному подорожанию ресурса.

"Цена сжиженного газа выросла на 2160-2700 грн/т, до 19 580- 20 500 грн/т, – уточнил Артем Куюн. – Такой рост уверено опережает динамику повышения цен на границе. Если на границе газ подорожал на 1400 грн/т, то по итогам аукционов небольших украинских производителей рост цен составил 2500 грн/т, что свидетельствует о крупной ажиотажной составляющей".

Что может измениться за неделю

Эксперты говорят, что главным драйвером роста цен на импортное топливо к концу января станет резко вздорожавшая нефть.

"На этой неделе ожидаем дальнейший рост цен в рознице в среднем 20 коп./л, как на бензин, так и на дизель, – прогнозирует Геннадий Рябцев. – Рост цен в опте на границе уже составил более 5%. Но если крупнейшая украинская сеть АЗС "Приват", которая с октября держит цены стабильными, решит вдруг их поднять, то средний рост по Украине будет уже не 20, а 40 коп./л".

Сергей Куюн напомнил о сформировании потенциала роста цен в рознице на 1,5 грн/л. Причина – повышение оптовых цен. Сейчас этот потенциал постепенно реализуется. На наступившей неделе эксперт ожидает плавного подорожания.

"Но если вдруг цену поднимет "Приват", то стоит ожидать пропорционального скачка цен на всем рынке", – говорит Сергей Куюн.

Артем Куюн видит экономические основания для дальнейшего роста цен на газ еще на 50 коп./л из-за ажиотажного подорожания в опте.

"В четверг, 21 января, ожидается, что, несмотря на локдаун, торги таки проведут, дабы сбить ажиотаж на рынке. Ситуация стабилизируется, так как ресурса достаточно. Но вероятность того, что розничный рынок снизит в связи с этим цены уже к концу этой недели, небольшая. В лучшем случае не будет дальнейшего подорожания", – подытожил Артем Куюн.

Дорожающее топливо не только бьет по карману водителей. Оно автоматически повышает стоимость доставки товаров и цену проезда. Подробнее смотрите в сюжете

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

цены газ нефть бензин стоимость подорожание топливо дизель Сергей Куюн Геннадий Рябцев сжиженный газ дизельное топливо локдаун

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Траты в локдаун: на чем сэкономим, за что переплатим
Траты в локдаун: на чем сэкономим, за что переплатимЭкономика
Что будет с курсом доллара до старого Нового года
Что будет с курсом доллара до старого Нового годаЭкономика
Что будет с курсом доллара после окончания локдауна
Что будет с курсом доллара после окончания локдаунаЭкономика
Инвестируют и меняются: что будет с ценами на квартиры в этом году
Инвестируют и меняются: что будет с ценами на квартиры в этом годуНедвижимость
Власти придумали, как снизить цену газа для украинцев
Власти придумали, как снизить цену газа для украинцевЖКХ
Российский трубоукладчик снова покинул зону строительства
Российский трубоукладчик снова покинул зону строительства "Северного потока – 2"Экономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять