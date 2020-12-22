Топливный рынок: когда прекратится подорожание бензина и дизеля

Всю минувшую неделю топливо дорожало. Причем такими же темпами, как и неделей ранее – в среднем на 16-18 коп/л. Приятным исключением стал сжиженный автогаз: цены на него упали в среднем на 12 коп./л.

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Какие тенденции ожидать на наступившей неделе, рассказали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

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Что изменилось за неделю

На минувшей неделе в большинстве областей цены на бензины и дизтопливо выросли на 10-20 коп./л. Но, например, в Черниговской области подорожание составило всего 5 коп./л, в Днепропетровской области – 7 коп./л. Лидером по росту цен на бензин остался Киев. В столице бензин А-92 подорожал на 32 коп./л (до 25,33 грн/л), А-95 – на 22 коп./л (до 27,21 грн/л). Киев – единственный регион, где обычный, не премиальный, бензин А-95 стоит в среднем дороже 27 грн/л. Но А-92 и ДТ по-прежнему стоят больше всего в Луганской области. Самые низкие цены на бензин и ДТ, как и ранее, в Сумской области (см. инфографики).

Цены на автогаз снизились во всех областях, кроме Луганской (не изменились), и в Киеве. Больше всего газ подешевел в Житомирской и Кировоградской областях – соответственно на 33 коп./л и на 30 коп./л.

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Самый дорогой газ в Луганской области – 12,95 грн/л, самый дешевый в Житомирской – 12,04 грн/л.

Разброс цен увеличился по всем видам топлива. По А-92 он составляет 16,9% (3,72 грн/л), было 16,7%, по А-95 – 16,7% (3,89 грн/л), было 15,4%, по дизелю – 14,8% (3,38 грн/л), было 14,6%, по автогазу – 7,6% (0,91 грн/л), было 4,9%.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 23,87 грн/л

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 24,91 грн/л

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Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 24,25 грн/л

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 12,56 грн/л

Анализ ситуации на рынке

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Геннадий Рябцев говорит, что два главных фактора, влияющих на стоимость топлива, – это цена нефти в мире и курс доллара в Украине, сохранили свое действие. Поэтому нефтепродукты продолжили дорожать. Всего за декабрь в среднем литр бензина вырос в цене на 60-70 коп., литр ДТ – на 50 коп.

С ним согласен и Сергей Куюн.

"Топливо в розничных сетях начало стабильно дорожать во второй половине ноября, – говорит Сергей Куюн. – Основная причина — рост цен в Европе. С начала ноября по 18 декабря цены на бензин в Европе выросли на 111 долл./т (33%), на ДТ — на 126 долл./т (41%). Среди внутренних факторов следует выделить девальвацию гривни к евро с 33,4 до 34,2 грн/евро".

Напомним, что в евро в Украине установлены акцизы на нефтепродукты.

Сергей Куюн уточнил, какие самые известные сети АЗС подняли цены на минувшей неделе.

Бензины в сети KLO подорожали на 40-50 коп./л: А-92 – до 25,69 грн/л, А-95 – до 26,59 грн/л, ДТ – до 25,39 грн/л. "БРСМ-Нафта" в среднем подняла цены на бензины на 20 коп./л, на ДТ – на 46 коп./л.

На станциях Shell все виды топлива подорожали на 20-60 коп./л: А-92 – до 24,94 грн/л, А-95 – до 26,71 грн/л, ДТ – до 25,56 грн/л. На 23-25 коп./л в среднем подняла цены сеть AMIC. На заправках BVS, Marshal, Mango и Motto цены на топливо выросли на 20–40 коп./л.

За 18-21 декабря подняли цены и сети премиум-сегмента. В частности, все виды топлива на станциях WOG и ОККО подорожали на 50 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 27,49 грн/л, А-95 – до 28,49 грн/л, ДТ – до 27,49 грн/л.

Артем Куюн сообщил, что поставки сжиженного газа в Украину с 1 по 20 декабря составили 75,7 тыс. т, что на 15 тыс. т, или на 16% меньше, чем за аналогичный период ноября. Но из-за того, что зимой потребление автогаза традиционно снижается, недостатка в ресурсе не наблюдалось.

Эксперт отметил значительный розброс цен на газ в премиальных сетях и в сетях-дискаунтерах. Они колеблются от 13,50 грн/л до 11,60.

Что может измениться за неделю

Эксперты ожидают, что на наступившей неделе цены на бензин и дизтопливо еще повысятся, на автогаз сохранятся близкими к стабильным.

Сергей Куюн, говорит, что из-за подорожания нефти в мире в Украине сформировался потенциал для роста цен на нефтепродукты, который продолжит реализовываться.

"Потенциал составил более 1 грн/л. Поэтому стоило бы ожидать, что до Нового года нефтепродукты подорожают еще на 50 коп./л. Но может вмешаться начавшееся снижение мировых цен на нефть из-за плохих сообщений о коронавирусе. Вполне вероятно, что это придержит на недельку рост цен на топливо в Украине", – прогнозирует Сергей Куюн.

По словам Геннадия Рябцева, пока нет оснований надеяться, что из-за наметившегося удешевления нефти, цены на топливо пойдут вниз. Не будет и дальнейшего значительного роста, прежде всего в крупных сетях. Но эксперт ожидает активизации предновогодних акций для лояльных клиентов.

Артем Куюн говорит, что у премиальных сетей еще есть потенциал для снижения цен на газ в пределах 20 коп./л.

"На наступившей неделе ожидаема корректировка цен именно в премиум-сегменте. Но не исключаю, что для увеличения продаж цены снизят и отдельные небольшие сети. Сдержать удешевление может наметившийся с понедельника рост курса доллара", – уточнил Артем Куюн.

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