Топливный рынок: каких подарков ждать "под елочку"

Эксперты говорят, что цены на бензин и дизель замрут, на автогаз – снизятся

Чем ближе Новый год, тем быстрее дорожают бензин и дизтопливо. В некоторых регионах цены за неделю поднялись более чем на 50 коп./л. А вот сжиженный автогаз дешевеет: цены на него упали в среднем на 18 коп./л, это в 1,5 раза больше, чем неделей ранее.

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Как может измениться цена к Новому году, рассказали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

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Что изменилось за неделю

На минувшей неделе в большинстве областей цены на бензины и дизтопливо выросли на 25-30 коп./л. Лидером по росту цен стала Донецкая область: подорожание составило 57 коп./л. Чуть отстала Луганская – 54 коп./л. В Киеве бензин подорожал на 47 коп./л, ДТ – на 52 коп./л.

В столице и на Луганщине обычный, не премиальный, бензин А-95 стоит в среднем дороже 27 грн/л. А-92 и ДТ по-прежнему стоят больше всего в Луганской области – соответственно 26,64 и 26,77 грн/л.

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В Полтавской, Сумской и Черниговской областях топливо подорожало всего на 7-9 коп./л. Самые низкие цены на бензин и ДТ, как и ранее, в Сумской области (см. инфографики).

Цены на автогаз снизились в Киеве и во всех областях, кроме Николаевской, Полтавской и Тернопольской – там они не изменились. Больше всего газ подешевел на Волыни, Черниговской области и в Киеве – соответственно на 40 коп./л, на 32 коп./л и на 29 коп./л.

Самый дорогой газ в Одесской области – 12,84 грн/л, самый дешевый в Житомирской – 11,89 грн/л. Впервые за два месяца средняя цена газа опустилась ниже 12 грн/л. Еще в одной области – Черниговской – им можно заправиться по 11,95 грн/л.

Разброс цен увеличился по всем видам топлива. По А-92 он составляет 18,9% (4,24 грн/л), было 16,9%, по А-95 – 18,3% (4,29 грн/л), было 16,7% , по дизелю – 16,6% (3,82 грн/л), было 14,8%, по автогазу – 8% (0,95 грн/л), было 7,6%.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 24,10 грн/л.

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Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 25,14 грн/л.

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 24,48 грн/л.

Цены на LPG

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Средняя цена по Украине – 12,42 грн/л.

Анализ ситуации на рынке

По словам Геннадия Рябцева, он не увидел экономических оснований для продолжения роста цен на бензины и дизтопливо.

"Рост цен на 1,5 грн /л за неполные два месяца "отработал" как девальвацию гривни относительно евро (акцизы на топливо в Украине установлены в евро), так и подорожание нефтепродуктов в крупном опте, – подсчитал Геннадий Рябцев. – Дальнейшее повышение цен в среднем по Украине еще на 25 коп./л, а по отдельным сетям – в пределах гривни говорит о том, что трейдеры заложили в цену как "мертвый" январь, так и непредсказуемый курс гривни".

У Сергея Куюна другое мнение. По его расчетам, в крупном опте с 30 октября цена ДТ выросла на 3230 грн/т (+16,6%), бензина – на 1700 грн/т, (+6,6%). В мелком опте ДТ подорожало на 2,72 грн/л (+16,2%), бензины на 1,4 грн/л (+7%).

"За этот же период в рознице ДТ выросло на 0,95 грн/л (+4%), бензины – на 0,93 грн/л (+4%). Как видим, розница сильно отстает", – аргументировал Сергей Куюн.

Эксперт также сообщил, какие известные сети АЗС подняли цены на минувшей неделе.

Все виды топлива на станциях WOG подорожали на 20 коп./л, в сети ОККО – на 25 коп./л. Таким образом, в этих сетях бензин марки А-92 подорожал до 27,99 грн/л, А-95 – до 28,99 грн/л, ДТ – до 27,99 грн/л.

На SOCAR бензины подорожали на 50 коп./л, ДТ – на 1 грн/л: А-92 – до 28,48 грн/л, А-95 – до 29,48 грн/л, ДТ – до 28,48 грн/л. AMIC поднял цены на 11-15 коп./л: А-92 – до 25,72 грн/л, А-95 – до 26,72 грн/л, ДТ – до 25,57 грн/л. На Glusco все виды топлива подорожали на 20 коп./л: А-92 – до 24,55 грн/л, А-95 – до 26,55 грн/л, ДТ – до 25,55 грн/л. На 20 коп./л также подняла цены сеть UPG.

На заправках Shell, SUN OIL, Motto цены на топливо выросли на 10-60 коп./л.

Артем Куюн отметил, что в Украине с наступлением холодов традиционно падает потребление газа, что отразилось как на оптовых, так и на розничных ценах.

"На станциях WOG и ОККО автогаз в среднем подешевел на 16 и 13 коп./л, до 13,14 грн/л и 13,16 грн/л соответственно, – говорит Артем Куюн. – "БРСМ-Нафта" и Motto снизили цены на 20 коп./л, до 12,42 и 12,25 грн/л. Наконец, "Приват", владеющий самым большим количеством газовых модулей, снизил цены в среднем на15 коп./л, до 11,78 грн/л".

Что может измениться за неделю

По поводу изменения цен на наступившей короткой рабочей и длинной праздничной неделе прогнозы Геннад Рябцева и Сергея Куюна совпали: вероятнее всего, они сохранятся стабильными.

Но Сергей Куюн уточнил: "Сохраняется потенциал роста на 50 коп. – 1 грн на литре. Но не факт, поскольку рынок вступил в мертвый сезон и повышать цены операторы могут не рискнуть".

А вот газ "под елочку" еще будет дешеветь, уверен Артем Куюн.

По его словам, у премиальных сетей есть потенциал для снижения цен на газ в пределах 50 коп./л, у дискаунтеров – в пределах 20 коп./л и он будет реализован.

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