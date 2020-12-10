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"Только для переболевших": работодатели в Украине стали требовать тесты на COVID-19

10 декабря, 11:28

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Врачи напоминают: антитела не дают гарантии, что человек не подцепит коронавирус повторно

На некоторые вакансии в Украине теперь берут исключительно тех, кто переболел коронавирусом и прошел соответствующий тест. Сначала справка – потом собеседование. Журналисты "Сегодня" разбирались, какие работодатели стали настолько категоричными.

Видео: Сегодня
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В сети стали появляться вакансии, в которых одно из требований к соискателю – наличие антител на коронавирус.

"Есть варианты, когда нужно чтобы человек переболел и уже имел антитела, и таким образом был безопасен. Это домработницы, повара, няни, гувернантки, садовники, водители и т.д.", – рассказала эксперт по рынку труда Татьяна Пашкина.

Чтобы узнать, как на такое требование реагируют соискатели, журналисты "Сегодня" провели эксперимент – притворились, что ищут няню для ребенка. На всех проведенных собеседованиях повторялась одна и та же история – претенденты уверяли, что уже переболели коронавирусом, но никак не могли это документально подтвердить.

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Врачи тем временем предупреждают: антитела в организме человека, который уже переболел коронавирусом, остаются не навсегда. Врач-терапевт Александр Курильчик называет срок – от 3-4 месяцев до полугода. Кроме того, вирус мутирует, а потому даже антитела не гарантируют, что вы не заразитесь повторно.

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Напомним, эксперты говорят, что сейчас в Украине "остывает" рынок труда. Впрочем, количество вакансий все еще превышает количество соискателей.

Также оказалось, что украинцы в три раза активнее интересуются предложениями удаленной работы, чем классической офисной занятости. На одно объявление об "удаленке" откликаются в среднем 13 человек, а об обычной работе – меньше пяти.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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работа вирус справка вакансии тест коронавирус Антитела COVID-19

Источник: Сегодня

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