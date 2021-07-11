ТЭС вынуждены сокращать производство из-за спекулянтов на энергорынке, – Гриб

Тепловые электростанции уже более 2 месяцев работают при цене на электроэнергию ниже себестоимости, заявила нардеп

/ Фото: freepik.com

Тепловые электростанции вынуждены останавливать производство из-за действия спекулянтов-посредников на рынке электрической энергии.

Об этом сообщила народный депутат Виктория Гриб, информирует "Politeka".

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"Действия спекулянтов на рынке электрической энергии поставили под угрозу функционирование энергосистемы. Тепловые электростанции уже более 2 месяцев работают при цене на электроэнергию ниже себестоимости. Сейчас они вынуждены останавливать производство, не имея средств для оплаты угля и газа, как мы это уже видим на примере Славянской ТЭС", – сообщила нардеп на своей странице в Facebook.

Она отметила, что все это в конечном итоге приведет к вынужденному простою угольных шахт и росту задолженности по зарплатам перед шахтерами.

"Искусственный кризис, который создали спекулянты и перекупщики электроэнергии, лишит рабочих мест тысячи шахтеров и энергетиков. Это прямая угроза национальной безопасности, которую власть отказывается замечать", – добавила Гриб.

Она призвала премьер-министра Дениса Шмыгаля созвать антикризисный энергетический штаб и вмешаться в ситуацию. "Уже сегодня можно с уверенностью говорить, что спровоцированный НКРЭКУ кризис имеет единственную цель: оправдать свое желание Регулятора возобновить импорт российской электроэнергии с 1 октября этого года", - подытожила Гриб.

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Напомним, в начале июля из-за действий трейдеров-спекулянтов цена на электроэнергию обвалилась до исторического минимума. Согласно заключению временной следственной комиссии Верховной Рады, ряд трейдеров-спекулянтов напрямую связаны с руководителем НКРЭКУ Валерием Тарасюком. ВСК установила 3 компании с оборотом в 15 млрд грн, оформленных на друзей или родственников, подчиненных главы НКРЭКУ.