Теперь официально: глава Фонда государственного имущества подал в отставку

Дмитрий Сенниченко сообщил о своем желании уйти в отставку и уже написал заявление

Глава Фонда государственного имущества подал в отставку / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко официально подал в отставку.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в четверг, 18 ноября.

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"Отставка – это мое личное желание и мои планы", – сказал Сенниченко.

Сенниченко был главой ФГИ чуть больше двух лет, он возглавил ведомство 19 сентября 2019 года.

По его словам, он и собирался именно столько пробыть на этом посту.

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"В своем первом интервью я сказал, что ставлю себе планку в 2 года. Я поставил четкие цели, собрал команду и обеспечил процессы, которые могут продолжаться и без меня. Вчера Facebook мне написал: "Два года прошло". пора идти дальше. Реформы продолжаются", – говорит председатель ФГИ.

Однако процедура еще не завершена, теперь за увольнение Сенниченко с должности должны проголосовать депутаты Верховной Рады, а когда это произойдет – пока неизвестно.

"Я написал заявление, встретился с президентом Украины, объяснил ему свою мотивацию. Я написал заявление и зарегистрировал его в Верховной Раде Украины и жду решения. Решение о моем назначении или увольнении принимает Верховная Рада. Сейчас я работаю, команда работает. Когда будет голосование, я не знаю", – сказал он.

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Дополняется..