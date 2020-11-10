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Теперь не меньше 2000 гривен: в Украине повысили пенсии для 1,6 млн человек

10 ноября, 12:52

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

На следующий год тоже запланирован рост выплат, рассказала министр Лазебная

В Украине с сентября более 1,6 млн пенсионеров получили повышение пенсий. Речь идет о пенсионерах старше 65 лет, которые имеют 30 (женщины) и 35 (мужчины) лет страхового стажа. Они получили повышение из-за того, что в сентябре выросла минимальная заработная плата. Соответственно, возросла и гарантированная государством минимальная пенсионная выплата – теперь получают не меньше 2 тыс. гривен.

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Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает пресс-служба Министерства социальной политики.

"С января-2021 мы планируем еще одно повышение для этой категории пенсионеров. Они будут получать не менее 2,4 тыс. гривен, поскольку минимальная заработная плата, согласно проекту государственного бюджета, возрастет до 6000 гривен", - рассказала Лазебная.

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В течение 2020 года средняя пенсия выросла до 3,4 тыс. гривен, подсчитали в министерстве. А на следующий год правительство запланировало пять этапов повышения пенсий, в частности, в соответствии с ростом прожиточного минимума.

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Как сообщали новости "Сегодня", Кабинет министров дал добро на повышение пенсий в следующем году, а Министерство социальной политики разработало специальный "календарь повышений". Читайте подробней о датах и сроках – как вырастут пенсии в 2021 году.

А о том, как самостоятельно накопить на достойную пенсию, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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Источник: Сегодня

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