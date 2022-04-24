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Тарифы, скидки, акции: что нужно знать, перед отправкой посылки из Украины в Польшу

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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24 апреля, 11:04
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Рассказываем, как отправлять посылки из Украины за границу и наоборот
Как отправить посылку из Украины за границу и наоборот - инструкция
Как отправить посылку из Украины за границу и наоборот - инструкция / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Многие украинцы из-за войны выехали за границу, оставив дома много необходимых вещей. Поэтому сейчас очень актуален вопрос отправки посылок с личными вещами из Украины и наоборот.

Мы расскажем, какме почтовые операторы идут навстречу украинцам, организовывая передачу всего необходимого со значительными скидками.

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Как отправить посылку Укрпочтой

На Укрпочте для клиентов, которые отправляют посылки из Украины за границу, есть специальная акция "Посылка из дома". Она предусматривает 70% скидку на международные отправления в такие страны, как:

  • Польша;
  • Румыния;
  • Венгрия;
  • Словакия;
  • Молдова.

Как офоромить посылку:

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  • в отделение Укрпочты;
  • онлайн в личном кабинете;
  • в мобильном приложении;
  • Оплата 15-килограмовой посылки обойдется клиенту в 600 грн.

Что предлагает Новая почта

По Новой почте из Украины можно отправлять посылки сразу в 24 страны Евросоюза. Для клиентов предусмотрены скидки в размере от 50 до 80%. Размер скидки зависит от веса посылки или от зоны, которую входит страна-получатель (если вес посылки от 30 до 70 кг).

Что нужно для отправки посылки:

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  • принести посылку в отделение почты в открытом виде;
  • указать страну, город, почтовый индекс и точный адрес доставки посылки. Также необходимо указать ФИО получателя, его контактный телефон и email;
  • если вы собираетесь отправить больше одной посылки, нужно ждать звонка представителя Новой почты Глобал, который поможет заполнить инвайс для таможни.

Стоимость посылки, например, в Польшу будет рассчитываться так:

  • до 2кг — 800 грнц
  • до 10 кг — 1200 грн
  • до 30 кг — 2 тыс.грн
  • до 70 кг — 3 тыс.грн (Еврозона-1), 4 тысячи грн (Еврозона-2).

Отметим, что Польша, Румыния, Словакия и Венгрия находятся в Еврозоне-1. Полный список стран и их зонирование смотрите ЗДЕСЬ. Срок доставки посылки — от 6 дней.

Как отправить посылку почтовым оператором Meest

Почтовый оператор уже работает. Клиентам доступн услуга отправки международных посылок в такие страны:

  • Болгария;
  • Румыния;
  • Эстония;
  • Латвия;
  • Литва;
  • Германия;
  • Польша;
  • Словакия;
  • Венгрия;
  • Чехия.

Если ваша посылка будет весить около 15 кг — ее оценят в 1 тысячу грн. Но у почтового оператора есть требования к весу и размеру посылки. Например, в Румынию нельзя отправлять посылки с весом больше 30 кг, а размеры посылки должны быть такими: 120*60*60 см. Все конкретные требования можно узнать по ссылке.

Как отпраить посылку из Польши в Украину

Украинцы, которые вынуждены были бежать из родной страны из-за войны и остановились в Польше, могут тоже отправлять посылки своим родным и близким в Украине. Так, с 1 апреля Poczta Polska запустила кампанию "Помогите Украине".

В рамках этой акции украинцы могут отправлять посылки ESM до 20 кг бесплатно. Нужно всего лишь указать, что отправляемая вами посылка — "Гуманитарный груз".

Что еще нужно знать перед отправкой посылки из Польши:

  • стоимость товаров в послыке не должна превышать 100 евро;
  • один клиент может отправять только одну бесплатную посылку.

Какие вообще правила для отправки международных посылок

Каждый почтовый оператор устанавливает определенные правила для своих клиентов. Вот самые важные из них:

  • предметы нужно складывать в картонную коробку
  • они должны быть плотно упакованы

Нельзя отправлять:

  • оружие и боеприпасы;
  • легковоспламеняющиеся вещества и горючие материалы;
  • документы;
  • деньги, банковские карточки, украшения;
  • наркотики, психоропные вещества;
  • табачные изделия;
  • алкоголь;
  • продукты животного проихсождения и так далее;

Акция от Новой почты

С конца марта в компании действует скидочный тариф к ближайшему сезону смены резины на летнюю.

Это для клиентов, которые покупают шины онлайн, а на доставку шин для легковых автомобилей действует скидка 40%.

То есть тариф на доставку одной шины или диска (в зависимости от радиуса и зоны) составляет 30 грн.

Ранее мы рассказывали, что Укрпочта восстанавливает давно забытую услугу, и писали, как теперь будет работать Rozetka.

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