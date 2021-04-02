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Тариф на лечение инсульта в Украине подняли в 5 раз

2 апреля, 09:25

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Раньше при финансировании не учитывалась сложность случая

В Украине стартовала обновленная Программа медицинских гарантий. В частности, с 1 апреля в пять раз по сравнению в прошлым годом вырос тариф на лечение инсульта. Он теперь может достигать 97 тыс. гривен – в зависимости от тяжести случая. Эти деньги больницам выплачивает государство. Самим пациентам ничего платить не нужно.

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Об этом в эфире телеканала "Украина" рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Существенно повысили тарифы на лечение такой болезни как инсульт. Приведу маленький пример. 1 апреля прошлого года тариф, который государство платило за лечение инсульта, был 19,3 тыс. гривен – без какой-либо разницы, какое состояние у человека после инсульта. Сейчас тариф увеличен до 97 тыс. гривен в зависимости от метода лечения, от того, какой именно инсульт", – объяснил министр

Он добавил, что сердечно-сосудистые заболевания в структуре причин смертности в Украине занимают первое место с показателем 67%.

В целом в перечень бесплатных услуг при инсульте и инфаркте теперь входят:

  • диагностика (компьютерная томография, МРТ, ангиография, экстренные лабораторные исследования);
  • проведение тромболитической терапии (инсульт);
  • проведение стентирования (инфаркт);
  • круглосуточный мониторинг состояния пациента в реанимации;
  • реабилитационная помощь в остром периоде.

Также Степанов напомнил, что существенно повышен тариф на лечение онкобольных. Также введены новые пакеты услуг, например, пакет лечения онкогематологических больных.

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Как сообщалось, некоторые стоматологические услуги стали бесплатными. В первую очередь, речь идет о плановых осмотрах и лечении для детей. Взрослым помогут в экстренных случаях.

Кроме того, с 1 апреля выросли тарифы на роды.

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Источник: Сегодня

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