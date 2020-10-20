Тарасюк во главе НКРЭКУ стал угрозой национальной безопасности, – Ляшко

Ляшко призвал НАБУ и другие правоохранительные органы начать расследование по поводу коррупционных схем Тарасюка

Президент Владимир Зеленский должен немедленно уволить председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка, поскольку его коррупционные схемы на должности председателя НКРЭКУ стали угрозой национальной безопасности. Об этом заявил Олег Ляшко в эфире телеканала "Украина 24", пишет "Znaj.ua".

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"Я обращаюсь к президенту Зеленскому уволить Тарасюка, издать указ о его увольнении с должности члена НКРЭКУ. Деятельность Валерия Тарасюка и регулятора в целом угрожает национальной безопасности страны. Вся их деятельность в течение последнего года направлена на одно – на уничтожение энергетической независимости страны", – заявил Ляшко.

По его словам, из-за коррупции в действиях председателя НКРЭКУ, потребители электроэнергии и коммунальных услуг вынуждены переплачивать.

"Все, что делает регулятор во главе с Валерием Тарасюком, – они грабят украинцев. В результате их коррупционных действий вся энергетика фактически в коллапсе, государственные компании, частные компании, "Энергоатом", "Центрэнерго" – все компании фактически банкроты. И перекладывают все это на карманы украинцев, прикрывая свою коррупцию повышением тарифов на поставки электроэнергии", – добавил Ляшко.

Он призвал НАБУ и другие правоохранительные органы начать расследование по поводу коррупционных схем Тарасюка.

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"Почему украинцы должны платить за коррупцию Тарасюка? Почему богатеет фирма Тарасюка, которую номинально возглавляет его брат, то есть Тарасюк как председатель НКРЭКУ залезает в карман к каждому украинцу, вытаскивает оттуда последние копейки и выводит их в офшоры. Разве это не предмет для расследования антикоррупционных органов? Безусловно. Поэтому президент должен его уволить", - подытожил Ляшко.

Напомним, 8 октября НАЗК официально начало антикоррупционную проверку Тарасюка из-за конфликта интересов, связанного с энергетическим бизнесом его брата.

По данным парламентской временной следственной комиссии, ООО "Эф энд Эм Украина" брата председателя НКРЭКУимеет лицензию на коммерческие операции с электроэнергией. Компания была контрагентом государственных компаний "Укрэнерго" и "Оператор рынка" и в ежедневном режиме имела право торговать электрической энергией.

Кроме того, бывший глава СБУ, народный депутат Валентин Наливайченко обнародовал факты регулярных поездок Тарасюка в Российскую Федерацию после начала войны на востоке Украины.

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