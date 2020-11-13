Тарасюк незаконно обогащался на энергорынке и должен ответить за это, – Наливайченко

Депутаты ждут объективного и оперативного расследования коррупции и махинаций в НКРЭКУ

Временная следственная комиссия Верховной Рады требует от правоохранительных органов немедленно расследовать факты коррупции председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка из-за энергетического бизнеса его родного брата. Об этом заявил председатель ВСК, экс-глава СБУ и народный депутат Валентин Наливайченко.

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"Еще 27 октября мы направили заявления о совершении преступления в Государственное бюро расследований и другие правоохранительные органы. Мы ждем, рассчитываем на объективное и оперативное расследование коррупции и махинаций в НКРЭКУ", - отметил Наливайченко на своей странице в Facebook.

В частности речь идет о двух компаниях, которые принадлежат и управляются членами семьи председателя НКРЭКУ и которые в течение последнего года занимались торговлей электрической энергией.

"Фактически родной брат Тарасюка зарабатывал на энергорынке благодаря его решениям и действиям на посту главы национального регулятора", – подчеркнул депутат.

Наливайченко добавил, что 6 ноября ВСК направила иск в Шевченковский районный суд с требованием безотлагательно начать расследование по фактам коррупции и злоупотреблений в НКРЭКУ, учитывая критическую ситуацию на энергорынке Украины.

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"Подчеркиваю: ВСК настаивает на объективном расследовании коррупционных злоупотреблений в НКРЭКУ и дальнейшем открытом и прозрачном судебном процессе в Высшем антикоррупционном суде в отношении топ-чиновников, которые незаконно обогатились на искусственном кризисе в энергетике", - подытожил Наливайченко.

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Напомним, действующий состав НКРЭКУ был назначен президентом Владимиром Зеленским в октябре 2019 г. В декабре того же года на энергорынке начался кризис, который до марта 2020 года стал крупнейшим за всю историю независимой Украины.

По данным временной следственной комиссии парламента, которая была создана весной 2020 года для выяснения причин кризиса, ответственность за него лежит на НКРЭКУ.

Также ВСК установила наличие у главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка семейного энергетического бизнеса. В частности, компания родного брата Тарасюка ООО "Эф энд ЭМ Украина" после его назначения главой НКРЭКУ активизировала деятельность на рынке электроэнергии, стала контрагентом государственных предприятий "Оператор Рынка" и НЭК "Укрэнерго" и получила право торговать электроэнергией в ежедневном режиме.

После публикации этих данных НКРЭКУ досрочно и без допуска прессы аннулировала лицензию "Эф энд Эм Украина" на поставку электроэнергии. Впоследствии НКРЭКУ аннулировала аналогичную лицензию другой компании Тарасюка "Трест Киевэлектромонтаж", которая получала миллионные подряды от КП "Киевсвет".

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8 октября НАПКА на основании обнародованных ВСК данных начала антикоррупционную проверку Тарасюка из-за имеющегося у него конфликта интересов, а Окружной админсуд открыл дело о его увольнении.

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