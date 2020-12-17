Свободный конкурентный рынок электроэнергии и завершение реформы позволят Украине стать лидером декарбонизации в Восточной Европе, – СEO ДТЭК Максим Тимченко

Украина имеет все шансы стать лидером декарбонизации в Восточной Европе. Для этого необходимо завершить реформу энергетического сектора, а также создать стабильную и прозрачную регуляторную среду, которая сделает украинскую энергетику привлекательной для инвестиций. Об этом сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, выступая в ходе американо-украинской бизнес-конференции "Украина в Вашингтоне и за его пределами: развитие и партнерство через инновации и реформы".

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"Украина способна стать лидером по декарбонизации в Восточной Европе, и ДТЭК готов поддержать движение страны в этом направлении. Мы поставили себе амбициозную цель стать углеродно-нейтральной компанией до 2040 года. Наша страна имеет большой потенциал для развития возобновляемых источников энергии: благоприятный климат, высококвалифицированных специалистов, а также богатый опыт успешно реализованных проектов. Но для этого власть должна отказаться от ручного управления энергетикой, позволить рыночным механизмам работать в полную силу на свободном конкурентном рынке электроэнергии, и результат не заставит себя ждать", - сказал Максим Тимченко.

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко

По его словам, препятствия на пути к Зеленому переходу можно разделить на технические и экономические. Технические препятствия можно преодолеть за счет инноваций и современных технологий. Например, возобновляемые источники энергии ограничены нехваткой маневренных мощностей, но сегодня этот вопрос могут решить высокоманевренные двигатели, газотурбинные установки, малые модульные ядерные реакторы и системы хранения энергии, считает Тимченко. Он напомнил, что ДТЭК вместе с американской компанией Honeywell строит первую промышленную систему хранения энергии в Украине, которая будет установлена в начале 2021 года.

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В то же время, завершение реформ в энергетике и преодоление экономических препятствий, по мнению генерального директора ДТЭК, требует политической воли и приверженности руководства страны рыночному курсу экономического развития, а также решения проблемы государственной задолженности перед инвесторами и производителями возобновляемой энергии.

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Директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе в ходе своего выступления подчеркнул, что компания постоянно внедряет инновационные решения и технологии для повышения уровня безопасности, надежности, экологичности и эффективности энергетической отрасли Украины. Он отметил, что одним из приоритетов для компании на сегодняшний день является развитие водородных технологий, которые способны открыть как миру, так и Украине возможности для декарбонизации основных секторов экономики, а также для построения новой современной индустрии и создания дополнительных рабочих мест. Вольпе напомнил, что ДТЭК стал первой индустриальной компанией в Украине, которая стала членом Европейской водородной ассоциации.

"Сегодня водородная технология только вступает в этап массового применения, поэтому сейчас нет готовых сценариев развития, ведь все экспериментируют, учатся, и Украина в том числе. Но очевидным остается то, что развитие водородных технологий будет способствовать декарбонизации энергоемких отраслей и их будущему конкурентному позиционированию при переходе к нейтральной углеродной экономике", - подчеркнул директор по инновациям ДТЭК.

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