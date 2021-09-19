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Свекла в Украине значительно подешевела – когда ждать подорожания

Анастасия Середа Анастасия Середа корреспондент
19 сентября, 06:15
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С холодами овощ подорожает, поэтому сейчас самое время запасаться на зиму
Свекла - один из самых дешевых витаминов зимнего сезона. Коллаж "Сегодня"
Свекла - один из самых дешевых витаминов зимнего сезона. Коллаж "Сегодня"

Цены на столовую свеклу в Украине пошли вниз – стоимость овоща колеблется от 10 до 20 гривен за килограмм. Самое время делать закрутки со свеклой на зиму, можно сэкономить и полезно лакомиться во время холодов, говорится в сюжете "Сегодня".

С начала недели овощ подешевел на закупке и на прилавках на 2-3 гривны. Свекла хорошо зимует, поэтому экономисты советуют запасаться ей уже сейчас.

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Агроэксперты говорят, удешевление свеклы – это явление сезонное. Собрали новый урожай – и на рынке его много, но только придут морозы, овощ снова вырастет в цене, правда не существенно на 1-1,5 гривны.

Продавцы довольны – говорят, спрос на овощ есть, покупают килограммами и мешками.

Бонус от "Сегодня" – рецепты свекольных салатов от народной артистки Украины Нины Матвиенко

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Салат из четырех компонентов:

  • свекла;
  • картофель;
  • чеснок;
  • петрушка.

Заправить лимонным соком и оливковым маслом. Семечки подсолнечника для красоты. Простые и разнообразные рецепты артистка придумывает сама.

Салат на терку:

  • свекла;
  • отварные яйца;
  • свежий лук;
  • руккола;
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Заправить солью и оливковым маслом.

Среди вариантов заготовки свеклы – борщевые заправки, различные маринады, сушеные слайсы. На холодное время свекла – один из самых доступных для кошелька витаминов.

Как мы ранее сообщали, этой осенью – не стоит надеяться, что благодаря хорошему урожаю, цены на продукты пойдут вниз. Будут дорожать хлеб, яйца и овощи.

В Минэкономики объяснили, почему в Украине выросли цены на продукты. Факторы, которые к этому привели, начали формироваться еще в 2020 году.

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