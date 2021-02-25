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Сурков лично лоббировал импорт электроэнергии из России — запись разговора

25 февраля, 16:23

Инна Бабур Инна Бабур

"Тендер уже пишут", – говорит собеседник Суркова на записи за декабрь 2014 года

Закупки Украиной электроэнергии у России еще с 2014 года лоббировал лично бывший помощник президента РФ Владислав Сурков, пишет "Znaj.ua". Об этом свидетельствует запись разговора Суркова, сделанная в декабре 2014 года, обнародованная изданием "Цензор.Нет".

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"С "Интер РАО" и со структурой "Интер РАО" в Крыму, которая будет приобретать эту электроэнергию. Тендер уже пишут. Мы этот тендер проведем, там будет этот единственный участник. Никто ж не заявится. Но мне нужны эти контракты, и мы тогда подписываем наш (неразборчиво – ред.)", – говорит на перехваченной записи собеседник Суркова.

Он докладывает Суркову о планах заключить два контракта на покупку Украиной электроэнергии и "Интер РАО" и продажу в аннексированный Крым.

"Там в контракте будет написано, что ту электроэнергию, которую покупает Украина… Это ж гарантированные поставки – два контракта", – поясняет собеседник.

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Напомним, что с февраля 2021 года Украина возобновила покупки электроэнергии у российской компании "Интер РАО", которая фигурирует в перехваченном разговоре Суркова.

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С начала 2021 года Украина приобрела более 550 млн кВт·час российской электроэнергии на сумму 850 млн грн. Крупнейшим импортером является компания "Днепросталь-Энерго".

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Россия Крым электроэнергия импорт запись Владислав Сурков
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