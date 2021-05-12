"Сумму гарантирования вкладов в Украине нужно увеличить минимум вдвое", – экономист Эрик Найман

В Фонде гарантирования готовы поэтапно повысить сумму гарантирования, однако это возможно только после решения проблемы долгов учреждения

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К представлению в Верховную Раду Украины готовится законопроект, который должен решить ключевые вопросы дальнейшего развития банковской системы страны: присоединить "Ощадбанк" к Фонду гарантирования, повысить гарантированную сумму возмещения по вкладам и самое главное – дать старт реструктуризации долгов Фонда гарантирования вкладов перед государством. Об этом сообщает "УНИАН".

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"Если стоит задача решить проблемы системно и улучшить ситуацию в целом в банковской системе, то я бы это делал комплексно. Что касается повышения суммы гарантирования в Украине – это давно назревший шаг, ее нужно увеличить минимум вдвое", – считает экономист Эрик Найман.

Как известно, сегодня сумма государственной гарантии по вкладу в Украине – самая низкая в Европе: 200 000 гривен – это около 7000 долларов в эквиваленте. Большую ее часть в последние годы съела инфляция. В то же время в ЕС сумма гарантии по вкладу – 100 000 евро.

В Фонде гарантирования готовы поэтапно повысить сумму гарантии до 400 000, а затем и до 600 000 грн. Однако говорят, что это возможно только после решения проблемы долгов учреждения. До 2031 года Фонд должен перечислить государству 111 млрд грн, из них 64 млрд грн – начисленные проценты по кредитам, предоставленным для срочных выплат вкладчикам банков-банкротов.

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"Реструктуризация долгов Фонда гарантирования позволит повысить сумму гарантии и расширить сферу действия системы гарантирования вкладов – в том числе, безболезненно присоединить к ней "Ощадбанк". Для этого нужны законодательные изменения, которые должны приниматься "одним пакетом". Это также одно из обязательств Украины в рамках сотрудничества с МВФ", – рассказала Елена Нужненко, финансовый директор Фонда гарантирования.

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Напомним, еще в прошлом году Совет по финансовой стабильности утвердил План реструктуризации долгов Фонда гарантирования перед государством для обеспечения устойчивости банковской системы. Пакетное голосование за утверждение этого плана, повышение суммы возмещения по вкладам и включение "Ощадбанка" в общую систему обеспечения также являются одним из условий возобновления сотрудничества с МВФ.