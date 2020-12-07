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Суд поставил точку в истории "Роттердам+", – Сазонов

7 декабря, 15:00

Инна Бабур Инна Бабур

ВАКС, по сути, оценил собранные НАБУ материалы как сплошную фикцию и вымысел, считает политолог

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) поставил точку в деле "Роттердам+", по сути оценив собранные НАБУ материалы как сплошную фикцию и вымысел. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил политолог Кирилл Сазонов.

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"Дело закрыто по решению суда, все. Они материалы в суд принесли, суд посмотрел, говорит: это бред. О чем эксперты говорили 4 года назад еще. Это бред, и дело закрыл. Кого вы собрались менять? Есть решение суда", – сообщил политолог.

По его словам, дело "Роттердам+" с первого дня имело исключительно политическую окраску.

"Это чисто политическое, высосанное из пальца. Теперь что касается неэффективности: 4 года шло следствие, 4 года занималось, по-моему, больше 20 человек, детективы и прокуроры САП, больше 100 миллионов гривен потрачено только на их работу. В результате – ничего. Хотя эксперты с самого начала говорили: ни о чем", – добавил Сазонов.

Он подчеркнул, что формула "Роттердам+" была основана на европейском и общемировом принципе импортного паритета, который обеспечил переходный период до становления в Украине полноценного рынка электроэнергии.

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Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело "Роттердам+" еще 27 августа 2020 из-за отсутствия в нем состава преступления.

Позже это решение поддержал Офис генерального прокурора. Причина – в собранных НАБУ материалах нет доказательств ущерба от формулы. К такому же выводу пришел и Высший антикоррупционный суд, решение которого вступило в силу 17 ноября.

Законность действий прокуроров, которые решили закрыть дело, подтвердил также Высший антикоррупционный суд.

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НАБУ САП Сазонов ВАКС Роттердам+
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