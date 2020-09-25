Суд перенес рассмотрение жалобы ЦПК по закрытию "Роттердам+"

Рассмотрение совместной жалобы ЦПК и ферросплавного завода отложено на 1 октября

"Никольский завод ферросплавов" (НЗФ) и "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) Виталия Шабунина вместе подали в суд заявления против Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) с просьбой отменить решение о закрытии дела "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления.

Реклама

Оба заявления были рассмотрены на заседании Высшего антикоррупционного суда 25 сентября, передает корреспондент из зала суда.

Следственная судья Оксана Олейник объединила заявления НЗФ и ЦПК в единое производство.

Поскольку ответчик по делу прокурор САП Виталий Пономаренко не смог явиться на заседание из-за участия в другом судебном процессе, рассмотрение совместной жалобы ЦПК и ферросплавного завода отложено на 1 октября.

"Никопольский завод ферросплавов" и "Запорожский завод ферросплавов" являются единственными "потерпевшими" в уже закрытом деле "Роттердам+".

Реклама

Представитель "Центра противодействия коррупции" сообщил суду, что, как и экс-нардеп Виктор Чумак, чей иск накануне был отклонен, эта общественная организация была заявителем по делу "Роттердам+".

В тренде Доллар в Украине подорожал до нового годового максимума

Напомним, 24 сентября Высший антикоррупционный суд, рассмотрев иск экс-нардепа Чумака, подтвердил законность решения САП о закрытии дела "Роттердам+". Суд признал, что прокурор САП принял решение о закрытии дела в полном соответствии с действующим законодательством и после надлежащего анализа всех собранных следствием за 3,5 года материалов.

Дело "Роттердам+" было закрыто прокуратурой 27 августа 2020 г. из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам+". До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.

Формула "Роттердам+" действовала в 2016-2019 годах для определения рыночной стоимости угля при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии. Формула автоматически прекратила действие 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии, после этого цена угля и электроэнергии для промышленных потребителей выросла.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама