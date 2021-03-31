Суд обязал Кабмин уволить четырех членов НКРЭКУ, включая Тарасюка, или рассмотреть вопрос продления их полномочий

Суд указал, что Кабмин получил полномочия их уволить еще в декабре 2019 года

Окружной административный суд города Киева обязал Кабинет министров рассмотреть вопрос увольнения четырех членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, включая ее главу Валерия Тарасюка. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на копию решения суда от 16 марта, пишет "Гордон".

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"Обязать Кабинет Министров предпринять действия по рассмотрению вопроса относительно увольнения членов НКРЭКУ Валерия Тарасюка, Руслана Кайдаша, Ольги Бабий и Алексея Магды либо продления срока их полномочий на должностях в соответствии с законодательством", – сказано в решении суда.

Суд постановил, что полномочия Тарасюка и членов НКРЭКУ Кайдаша, Бабий и Магды закончились по истечении трех месяцев с даты их назначения в октябре 2019 года, поскольку назначены они были временно – до момента назначения постоянных членов НКРЭКУ после проведения открытого конкурсного отбора.

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Суд указал, что Кабмин еще в декабре 2019 года получил полномочия уволить временных членов НКРЭКУ и назначить конкурсный отбор для выбора новых, но до сих пор так и не сделал этого.

Решение суда принято по иску компании ООО "Техноинвест", зарегистрированной в Киевской области.

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