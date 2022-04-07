Субсидии, безусловный доход или карточная система? Как прокормить безработных украинцев после войны

В условиях снижения доходов населения и роста цен на продукты питания, на первое место в Украине выходит вопрос обеспечения населения доступной едой

По уровню жизни война может отбросить страну в 2014-2015 годы / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Война России против Украины грозит запустить очередной мировой финансовый кризис. Больше всего эксперты опасаются роста цен на продукты питания, ведь на экспорт из Украины и России приходится до 25% мирового рынка зерновых.

Нехватка продуктов подстегнет инфляцию, а значит цены на еду вырастут по всему миру, в том числе и у нас. А в условиях падения доходов населения, государству нужно находить способы минимизировать влияние продуктовой инфляции.

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"Сегодня" вместе с экспертами разбирались, какие механизмы есть у правительства для того, чтобы накормить население.

В поисках работы

Сейчас в столицу и крупные города возвращается все больше людей, которые просто не могут позволить себе находиться в эвакуации из-за отсутствия финансов. При этом найти работу для многих будет непросто. Ведь многие предприятия остановились, какие-то совсем разрушены из-за военных действий, а какие-то просто не могут запустить бизнес из-за разрыва цепочек поставок.

В группах по поиску работы все чаще появляются объявления, типа, "ищу любую работу, волонтерство – не интересует: нужны живые деньги". Причем, на такие условия готовы идти не только молодые люди, но и вполне квалифицированные специалисты, которые остались без средств к существованию. В одной из групп мы встретили такое объявление.

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"Кандидат физ-мат наук, уверенный пользователь ПК, как софт так и хард, когда-то (20 лет назад) учитель физики и информатики. Ищу любую работу — физическую или умственную (дистанционно или локально, главное, чтобы логистика позволяла быстро добираться до работы)", – пишет 48-ми летний соискатель Мирослав Мухльо.

При этом человек находится в таком положении, что просит потенциального работодателя рассчитываться с ним или еженедельно или хотя бы раз в две недели. Также в группах люди жалуются, что многим, кого еще не уволили, существенно уменьшили зарплаты.

А в магазинах цены на продукты растут. За месяц большинство продуктов выросли в цене как минимум на 10%. И подорожание продолжится. А быстрого восстановления доходов пока не предвидится

Варианты решения проблемы

Экономисты говорят, что по уровню жизни война может отбросить страну в 2014-2015 годы. И это случится, если она скоро закончится. А при пессимистичном сценарии развития, ситуация может быть еще хуже.

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В такой ситуации, главный вопрос для правительства – это как накормить население. Сейчас даже обсуждается вопрос введения так называемого безусловного базового дохода на послевоенный период. То есть, власть не исключает, что период восстановления экономики затянется и в это время надо поддержать всех без исключения граждан.

Другие, наоборот, предлагают чуть ли мобилизировать все трудоспособное население на работы по расчистке завалов или в сельскохозяйственный сектор. Кто-то вообще говорит о карточной системе распределения бесплатных продуктов, на подобии того, как это было после Второй мировой войны.

"Прогнозы можно строить, понимая сроки завершения войны, истощенность продуктовых запасов, степень разрушения инфраструктуры страны (речь идет не только о поврежденных военных базах, нефтехранилищах, но и о дорожном и железнодорожном сообщении между городами и странами). Кроме того, важно понимать, какими будут действия правительства и чем они озаботятся в первую очередь, если в стране будет сделана ставка на пополнение бюджета и запасы со складов будут экспортировать в страны Европы, например, то в Украине будет тотальный голод", – предполагает аналитик компании Esperio Александр Болтян.

В этом случае выживут и продержатся только те, у кого есть погреба, и запасы в виде консервов, круп и закруток, а также собственный огород, за которым они умеют ухаживать.

"Если же правительство страны будет озабочено состоянием населения и достаточностью продуктов питания, то сильного эффекта можно будет добиться через договоренность с ритейлерами и по-сути, это единственная возможность избежать тотального голода. То есть нужно будет компенсировать из бюджета страны затраты продавцов по нынешним ценам, а населению продавать продукцию по старым ценам", – продолжает Александр Болтян.

Как накормить народ

Также эксперты советуют субсидировать сельское хозяйство, чтобы даже на подконтрольной территории собрать достойный урожай.

"Важно, чтобы правительство активно поддерживало сельское хозяйство, а для этого необходимо финансирование и нужны рабочие руки. Тогда получится хотя бы частично компенсировать дефицит базовых товаров. Что касается продуктовых карточек – то это не выход из ситуации, если продуктов не будет, то и выдавать будет нечего. Безусловно, гражданам понадобится финансовая поддержка и такой поддержкой могут и должны стать соцвыплаты", – говорит Александр Болтян.

По его словам, инфляционное давление в мире, а не только в Украине, это неизбежность. Потребление продуктов будет сильно падать из-за неспособности населения купить себе продукты питания.

"И Европа в целом, и Украина в частности, станут перед вопросом того, как прокормить людей. Если экономические тиски не падут и затраты на государственный аппарат, базовые коммуникации будут расти, то население будет голодать", – говорит эксперт.

При этом он советует людям не стесняться и вспоминать лихие 90-е, когда многие из нас кормились с собственных огородов.

"Еще год назад мы давали прогнозы, что после COVID-19 для населения крупных городов выход один – уезжать в села и возобновлять активность наших дедов. Нужно получать знания и навыки ведения сельскохозяйственной активности, в противном случае – людей ждет голод и государство не справится с ситуацией в одиночку. Люди должны позаботиться о себе сами, не стоит излишне надеяться на поддержку со стороны государства, нужно все брать в свои руки", – резюмирует Александр Болтян.

Ранее мы писали о том, что в Украине могут ввести госрегулирование цен. О том, что будет с долгами во время и после войны, читайте здесь.