Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 🔴 Бучанская резня 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Субсидии, безусловный доход или карточная система? Как прокормить безработных украинцев после войны

Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 апреля, 17:42
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В условиях снижения доходов населения и роста цен на продукты питания, на первое место в Украине выходит вопрос обеспечения населения доступной едой
По уровню жизни война может отбросить страну в 2014-2015 годы
По уровню жизни война может отбросить страну в 2014-2015 годы / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Война России против Украины грозит запустить очередной мировой финансовый кризис. Больше всего эксперты опасаются роста цен на продукты питания, ведь на экспорт из Украины и России приходится до 25% мирового рынка зерновых.

Нехватка продуктов подстегнет инфляцию, а значит цены на еду вырастут по всему миру, в том числе и у нас. А в условиях падения доходов населения, государству нужно находить способы минимизировать влияние продуктовой инфляции.

Реклама

"Сегодня" вместе с экспертами разбирались, какие механизмы есть у правительства для того, чтобы накормить население.

В поисках работы

Сейчас в столицу и крупные города возвращается все больше людей, которые просто не могут позволить себе находиться в эвакуации из-за отсутствия финансов. При этом найти работу для многих будет непросто. Ведь многие предприятия остановились, какие-то совсем разрушены из-за военных действий, а какие-то просто не могут запустить бизнес из-за разрыва цепочек поставок.

В группах по поиску работы все чаще появляются объявления, типа, "ищу любую работу, волонтерство – не интересует: нужны живые деньги". Причем, на такие условия готовы идти не только молодые люди, но и вполне квалифицированные специалисты, которые остались без средств к существованию. В одной из групп мы встретили такое объявление.

Реклама

"Кандидат физ-мат наук, уверенный пользователь ПК, как софт так и хард, когда-то (20 лет назад) учитель физики и информатики. Ищу любую работу — физическую или умственную (дистанционно или локально, главное, чтобы логистика позволяла быстро добираться до работы)", – пишет 48-ми летний соискатель Мирослав Мухльо.

При этом человек находится в таком положении, что просит потенциального работодателя рассчитываться с ним или еженедельно или хотя бы раз в две недели. Также в группах люди жалуются, что многим, кого еще не уволили, существенно уменьшили зарплаты.

А в магазинах цены на продукты растут. За месяц большинство продуктов выросли в цене как минимум на 10%. И подорожание продолжится. А быстрого восстановления доходов пока не предвидится

Варианты решения проблемы

Экономисты говорят, что по уровню жизни война может отбросить страну в 2014-2015 годы. И это случится, если она скоро закончится. А при пессимистичном сценарии развития, ситуация может быть еще хуже.

Реклама

В такой ситуации, главный вопрос для правительства – это как накормить население. Сейчас даже обсуждается вопрос введения так называемого безусловного базового дохода на послевоенный период. То есть, власть не исключает, что период восстановления экономики затянется и в это время надо поддержать всех без исключения граждан.

Другие, наоборот, предлагают чуть ли мобилизировать все трудоспособное население на работы по расчистке завалов или в сельскохозяйственный сектор. Кто-то вообще говорит о карточной системе распределения бесплатных продуктов, на подобии того, как это было после Второй мировой войны.

"Прогнозы можно строить, понимая сроки завершения войны, истощенность продуктовых запасов, степень разрушения инфраструктуры страны (речь идет не только о поврежденных военных базах, нефтехранилищах, но и о дорожном и железнодорожном сообщении между городами и странами). Кроме того, важно понимать, какими будут действия правительства и чем они озаботятся в первую очередь, если в стране будет сделана ставка на пополнение бюджета и запасы со складов будут экспортировать в страны Европы, например, то в Украине будет тотальный голод", – предполагает аналитик компании Esperio Александр Болтян.

В этом случае выживут и продержатся только те, у кого есть погреба, и запасы в виде консервов, круп и закруток, а также собственный огород, за которым они умеют ухаживать.

"Если же правительство страны будет озабочено состоянием населения и достаточностью продуктов питания, то сильного эффекта можно будет добиться через договоренность с ритейлерами и по-сути, это единственная возможность избежать тотального голода. То есть нужно будет компенсировать из бюджета страны затраты продавцов по нынешним ценам, а населению продавать продукцию по старым ценам", – продолжает Александр Болтян.

Как накормить народ

Также эксперты советуют субсидировать сельское хозяйство, чтобы даже на подконтрольной территории собрать достойный урожай.

"Важно, чтобы правительство активно поддерживало сельское хозяйство, а для этого необходимо финансирование и нужны рабочие руки. Тогда получится хотя бы частично компенсировать дефицит базовых товаров. Что касается продуктовых карточек – то это не выход из ситуации, если продуктов не будет, то и выдавать будет нечего. Безусловно, гражданам понадобится финансовая поддержка и такой поддержкой могут и должны стать соцвыплаты", – говорит Александр Болтян.

По его словам, инфляционное давление в мире, а не только в Украине, это неизбежность. Потребление продуктов будет сильно падать из-за неспособности населения купить себе продукты питания.

"И Европа в целом, и Украина в частности, станут перед вопросом того, как прокормить людей. Если экономические тиски не падут и затраты на государственный аппарат, базовые коммуникации будут расти, то население будет голодать", – говорит эксперт.

При этом он советует людям не стесняться и вспоминать лихие 90-е, когда многие из нас кормились с собственных огородов.

"Еще год назад мы давали прогнозы, что после COVID-19 для населения крупных городов выход один – уезжать в села и возобновлять активность наших дедов. Нужно получать знания и навыки ведения сельскохозяйственной активности, в противном случае – людей ждет голод и государство не справится с ситуацией в одиночку. Люди должны позаботиться о себе сами, не стоит излишне надеяться на поддержку со стороны государства, нужно все брать в свои руки", – резюмирует Александр Болтян.

Ранее мы писали о том, что в Украине могут ввести госрегулирование цен. О том, что будет с долгами во время и после войны, читайте здесь.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Надежный тыл
Помочь Героям!
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Первичка
Что будет с квартирами после войны?
Последствия для инвесторов
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Финансовый фронт
Что будет с долларом?
Будущее гривни
Энергозависимость
Кто в Европе больше всего покупает российский газ
1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
12%
Конец газовой империи РФ близок
Green energy
Зеленая трансформация Украины
Опрос Gradus
Готов ли бизнес платить зарплаты
1
Нет, выплат не будет Нет, выплат не будет
2
Да, на 100% Да, на 100%
3
Да, но от 50 до 69% Да, но от 50 до 69%
4
Пока трудно сказать Пока трудно сказать
5
Только до 30% Только до 30%
6
Да, на 30-49% Да, на 30-49%
7
От 70 до 99% От 70 до 99%
8
Даже больше чем на 100% Даже больше чем на 100%
К чему готовиться работникам

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Ценовая политика
Топливо в апреле
Что будет на АЗС?
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
33,00
33,00
-
-
33,50
33,40
-
-
33,52
33,43
-
-
33,52
33,38
-
-
33,52
33,43
-
-
34,00
33,00
-
-
-
33,38
-
-
-
-
-
-
Удар по агрессору
Мир наказывает Россию санкциями
Когда будет эффект?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять