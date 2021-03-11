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Строительстве первого платного автобана в Украине: подписан важный документ

11 марта, 18:57

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Шмыгаль надеется соединить Киев и европейские столицы скоростной автотрассой

Украинское правительство подписало важный Меморандум по подготовке предложений об осуществлении государственно-частного партнерства по проекту строительства и эксплуатации автодороги по маршруту Краковец – Броды – Ровно.

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Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство готово максимально способствовать реализации масштабных дорожных инфраструктурных проектов, которые будут стимулировать экономическое развитие регионов.

По словам премьера, данный шаг позволит Государственному агентству автомобильных дорог в ближайшее время объявить открытый конкурс для отбора частного инвестора для строительства этой автодороги (за исключением участка Северного обхода г. Львов).

Шмыгаль выразил надежду, что через несколько лет Киев как столица Украины будет соединен со странами Европейского Союза современной автомобильной дорогой первой категории.

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Строительстве первого платного автобана в Украине: подписан важный документ
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Напомним, в Украине хотят воплотить в жизнь пилотные проекты государственно-частного партнерства в автодорожной отрасли, передав в концессию шесть автодорог.

Сайт "Сегодня" также писал, что Кабмин в декабре-2020 утвердил максимальный размер платы за разовый проезд по автобану, построенному на условиях концессии.

Также напомним, Верховная Рада приняла закон о концессиях в октябре 2019-го. Кроме дорог, Украина с помощью этого инструмента планирует развивать и другие объекты инфраструктуры – например, порты и вокзалы.

Видео: Сегодня

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Укравтодор концессия автобан Кабинет министров автодорога Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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