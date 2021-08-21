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Строгий контроль над сим-картами украинцев и падение цен на нефть – самое важное о деньгах за неделю

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
21 августа, 06:00
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Сайт "Сегодня" собрал самые важные экономические новости уходящей недели
В Украине хотят привязать сим-карты к паспортам, а цены на нефть упали. Коллаж: "Сегодня"
В Украине хотят привязать сим-карты к паспортам, а цены на нефть упали. Коллаж: "Сегодня"

Урожай зерновых в Украине в 2021 году может стать рекордным, а правительственный план по накоплению газа в подземных хранилищах уже перевыполнен.

Понедельник. Доллар обновил минимум за год

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17 августа Национальный банк Украины установил курс доллара еще на четыре копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Еще за день до этого "зеленый" подешевел на восемь копеек. Доллар находился на минимуме с 25 июня 2020 года, то есть более чем за год. За неделю – с 10 по 17 августа – гривня окрепла по отношению к американской валюте уже на 15 копеек.

Вторник. Перевыполнение плана по накоплению газа в ПХГ

В Украине перевыполнили правительственный план по накоплению газа в подземных хранилищах – накоплено уже 17,5 млрд кубометров газа. Как заявили в "Нафтогазе", до начала отопительного сезона собираются накопить еще 1,5 миллиарда кубометров.

К слову, чтобы беспрепятственно пережить отопительный сезон, необходимо 19-20 миллиардов кубометров. Сейчас 3,9 миллиарда кубометров находятся в ПХГ в режиме "таможенный склад" и принадлежат иностранным трейдерам и частным компаниям-резидентам.

Среда. Рекордный урожай в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что урожай зерновых в Украине в 2021 году может стать рекордным. Уже к середине августа в стране намололи 29 млн тонн пшеницы, а это больше, чем за весь сезон 2020 года.

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Также он отметил, что на поддержку украинского экспорта выделят 1,8 млрд гривен. Средства направят в статутный капитал Экспортно-кредитного агентства. Такой шаг должен поспособствовать освоению украинскими компаниями новых рынков для сбыта.

Четверг. Падение цен на нефть

Впервые с 24 мая цены на нефть марки Brent достигли рекордно низких показателей, упав в цене до 66,08 доллара за баррель.

Цены на Brent на лондонской бирже подешевели на 1,33% – до 67,32 доллара за баррель, а вот котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели на 1,08 (1,65%) – до 64,38 доллара за баррель.

Пятница. Строгий контроль над сим-картами украинцев

В Украине могут ввести строгий контроль над сим-картами украинцев. В Верховной Раде снова заговорили о привязке номеров к паспортам. В парламенте уже зарегистрирован соответствующий законопроект.

Скорее всего, украинцам дадут время "на подумать" до 2025 года. Депутаты считают, что это поможет защитить украинцев от мошенников. Чтобы привязать номер к паспорту, не придется идти в официальные магазины. Так, телефонный номер в базе банка уже будет привязан к паспорту, у мобильного оператора также будет привязываться к вашему "условному паспорту".

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