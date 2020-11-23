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Страсти по "Антонову": за предприятие сцепились "Укроборонпром" и новое министерство

23 ноября, 13:09

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Эксперты бьют тревогу и призывают спасать авиаотрасль

Самолеты "Руслан" и "Мрия" – визитная карточка Украины. Но их производитель, завод "Антонов", последнее время лихорадит от постоянной смены руководства, статута, объявления аудитов и тендеров. За предприятие уже сцепился концерн "Укроборонпром" и новосозданное Министерство стратегической промышленности. В чем суть конфликта? Выясняли новости "Сегодня".

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Государственное предприятие "Антонов" сейчас подчиняется "Укроборонпрому", но вместе с еще пятью авиационными предприятиями перейдет к новому Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности. Ведь одна из целей Минстратегпрома – возродить авиастроительную отрасль. Такая идея понравилась не всем, и разгорелся конфликт с обвинениями.

"Укроборонпром" собственным решением ввел изменения в устав предприятия "Антонов" без разговора с коллективом и ввел формат наблюдательных советов на этом предприятии. Это вызвало раздражение и непонимание трудового коллектива", – рассказывает эксперт Сергей Згурец.

"Антоновцы", в свою очередь, обвинили "Укроборонпром" в желании высосать все ресурсы из предприятия – остановить проектирование самолетов и сдавать в аренду землю и имущество. Если директор предприятия против, его сразу увольняют.

"У нас смена руководителей – по указанию "Укроборонпрома", по их рекомендации. За пять лет поменяли семь руководителей", – подсчитал советник президента ГП "Антонов" Александр Галуненко.

В ситуацию вмешалось новое министерство стратегической промышленности, за что сразу было обвинено в свертывании реформ и препятствованию работе концерна.

"Антоновцы" уверяют, что решение о переходе предприятия в подчинение "Укроборонпрому" удивило их еще пять лет назад. Тогда решили надеяться, что концерн хотя бы поможет с контрактами. Но вышло иначе.

"Это концерн. У него нет прямых финансов, то есть бюджета. Собственно, "Антонов" и другие предприятия, которые вошли в "Укроборонпром", его и содержали... Но должны быть и с их стороны какие-то действия. За эти пять лет от "Укроборонпрома" ничего положительного "Антонов" не получил", – говорит Галуненко.

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Как утверждают авиаторы, именно они были одними из инициаторов возвращения отрасли в подчинение правительства, к новому министерству. Само министерство утверждает: его нынешняя задача – создать холдинг "Аэрокосмические системы Украины" и наконец восстановить производство. А еще объясняет, почему сопротивляется "Укроборонпром":

"Это связано в первую очередь со взносами, которые делают предприятия, входящие в концерн "Укроборонпром" – на содержание концерна, обеспечение его операционной деятельности. "Антонов" делал взносы в 2018 по 2019 годах – 23 млн гривен и 37 млн гривен. А еще незавершенном 2020 году – уже 147 млн гривен", – говорит замглавы Минстратегпрома Валерий Иващенко.

В "Укроборонпроме" настаивают: деньги тратили не на себя.

"Эта сумма плюс еще другие – они были потрачены на финансовую помощь и на разблокирование контрактов других предприятий", – объясняет и. о. гендиректора "Укроборонпрома" Игорь Фоменко.

"Посыл не по рангу". Что говорят эксперты?

Специалисты авиационной отрасли считают ситуацию очень странной.

"Укроборонпром" является по статусу обычным предприятием. И он пытается говорить министерству, которое отвечает за формирование и реализацию политики в оборонно-промышленной отрасли, как ему следует реформировать оборонку... То есть фактически это посыл не по рангу. И в этом смысле Минстратегпром должен прибегнуть к жестким действиям, чтобы предотвратить такие действия в дальнейшем", – считает эксперт Сергей Згурец.

Президент ассоциации "Укравиапром" Виктор Попов добавляет, что "Укроборонпром" за годы своего существования не реализовал ни одной программы в области авиации и обороноспособности. А нынешние оценки неутешительны: если не предпринять никаких мер, Украина окажется в точке невозврата, и возродить авиастроение уже не получится.

"Наша авиационная промышленность находится просто в критическом состоянии. За последние пять лет мы не выпустили ни одного серийного самолета", – говорит президент ассоциации "Укравиапром" Виктор Попов.

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Недавно правительство утвердило программу развития авиационной отрасли до 2030 года, пообещав выделять ежегодно 2 млрд гривен. По расчетам Попова, если деньги выделят, авиаторы смогут выпустить первый самолет уже в течение полугода.

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самолет Антонов авиа Укроборонпром Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Итоги с Олегом Панютой

Источник: Сегодня

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