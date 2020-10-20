"Страна фактически разграблена": сколько земли осталось в собственности государства

В Украине уже давно нет 10 млн гектаров государственной земли, подсчитали в Геокадастре

В государственной собственности сейчас находится 750 тысяч гектаров земли сельхозназначения, а вовсе не заявленные в 2019 году 10,4 млн гектаров. Еще 2 млн гектаров земли передается в собственность ОТГ, как предусматривает новый закон.

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Об этом сообщил глава Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастра) Роман Лещенко в интервью "Экономической правде".

"Когда вам говорили, что в стране 10 млн гектаров земли государственной собственности, то это была ложь. Страна фактически разграблена. Осталось крайне мало – примерно 2 млн гектаров мы передаем в ОТГ и остается свободных 0,75 млн гектаров", – сказал Лещенко.

Он объяснил, что с середины 2013 года по 2020 год из государственной в частную собственность через механизм бесплатной приватизации было выведено более 700 тыс. гектаров земли. Это сравнимо с территорией небольшой европейской страны.

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Сейчас Госгеокадастр проводит аудит электронного реестра, который существует с 2013 года. Аудит завершен на 27%, но уже выявлены тысячи дублирующих записей. В частности, есть группы людей, которые получали земельные участки по 2 гектара несколько раз, часто в очень выгодных местах.

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Напомним, ранее Лещенко сообщал, что передать земли в коммунальную собственность планировалось после местных выборов. Чиновник считает, что местное самоуправление не так страшно, как столичные коррупционеры. На местах, по убеждению Лещенко, люди смогут лучше проконтролировать своих депутатов и глав ОТГ, которых зачастую знают лично.

А о том, сколько стоит аренда земли, смотрите в сюжете:

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