Степанов объяснил, почему в локдаун алкоголь купить можно, а детские товары – нельзя

Во время январского локдауна власти лишили украинцев возможности покупать детские вещи, однако разрешили приобретать алкоголь. И в этих запретах была своя логика.

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Об этом министр здравоохранения Максим Степанов рассказал Новому времени.

"Алкоголь относится к пищевым продуктам. По всем кодам он проходит как продукты питания. Поэтому отделять, какие продукты питания возможно или невозможно приобрести, никто не собирался", – говорит глава Минздрава.

По его словам, карантинные ограничения вводятся с одной целью: чтобы уменьшить количество контактов между людьми.

"Если человек контактирует мало, то, соответственно, сразу уменьшается риск его инфицирования. Если мы говорим, что у нас продаются в магазинах исключительно продукты питания, а также то, что нам необходимо каждый день может быть — средства гигиены, бытовая химия или медицинские изделия и лекарственные средства, то мы говорим исключительно об этой номенклатуре, об этой группе товара", – подчеркнул чиновник.

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Он объяснил, что человек приходит в магазин исключительно за этими товарами. Если ему понадобится акварель для рисования ребенка, то ее можно заказать через интернет либо нужно было позаботиться о ее покупке заранее, до 8 января.

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"Второе. Нам нужно, чтобы человек как можно меньше времени находился в помещениях риска... А там, где много людей, — это помещение риска. Согласно эпидемиологическим законам, риск инфицирования сильно увеличивается, если потенциальный контакт продолжается более 15 минут. И если продаются исключительно продукты питания, то человек не ходит больше по магазину — выбрать себе или акварель, или какие-то другие вещи", – заметил Степанов.

Он добавил, что ограничения в Украине нельзя сравнивать с действующими в Европе по жесткости и, главное, соблюдению их выполнения. По его словам, там тоже продаются исключительно продукты. Более того, их можно купить на определенном расстоянии от дома. А за километр от дома можно отойти, лишь предварительно записавшись.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что несмотря на продление режима ЧС в Латвии, власти этого балтийского государства разрешили продавать носки и свечи, спички и гробы.

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Также ранее писалось, какие ограничения и запреты вступили в силу с 8 января и что все-таки будет работать.

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