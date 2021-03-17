Українська
$ 27,65
32,96
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Стартует общественное обсуждение проекта Нацстратегии безбарьерности в рамках инициативы Елены Зеленской

17 марта, 11:16

Ирина Ненько Ирина Ненько

Проект Национальной стратегии опубликован на сайте Министерства развития общин и территорий

С 19 марта начнется публичное общественное онлайн-обсуждение Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине, которая разрабатывается в рамках инициативы первой леди Елены Зеленской, сообщает "Znaj.ua".

Реклама

Проект Национальной стратегии опубликован на сайте Министерства развития общин и территорий.

"Главная цель процесса обсуждения проекта Нацстратегии – доработать документ, сделать его соответствующим запросу людей. Поэтому министерство заинтересовано в том, чтобы максимально привлечь специалистов из общественного сектора, практиков, которые уже имеют опыт и экспертизу в реализации проектов по безбарьерности", – говорится в сообщении Минрегиона.

К обсуждению документа также приглашаются профильные эксперты, представители общественных, благотворительных, международных организаций, органов местного самоуправления, имеющих экспертизу в вопросах безбарьерности.

До 24 марта свои предложения и замечания к стратегии можно направить в Минрегион.

В тренде
Хайп ради денег: сколько зарабатывают малолетние инстаблогеры
Реклама

"Все предложения, которые поступят в течение общественного обсуждения Стратегии, будут проработаны Минрегионом при поддержке экспертного консорциума. Окончательная версия Стратегии будет готовиться с учетом предоставленных предложений. Уже в середине апреля документ должен рассмотреть и утвердить Кабинет Министров Украины", – говорится в сообщении.

Онлайн обсуждение проекта будет проходить по шести направлениям: 19 марта – физическая и общественная безбарьерность, 22 марта – образовательная и экономическая безбарьерность, информационная и цифровая безбарьерность – 24 марта.

Для участия в онлайн-обсуждениях необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Напомним, Нацстратегия по созданию безбарьерного пространства – это стратегический документ, закладывающий видение и направления инициатив для устранения барьеров и преград в различных сферах жизни и обеспечения равных прав и возможностей для всех украинцев. Проект разрабатывается в рамках инициативы первой леди Елены Зеленской и во исполнение соответствующего указа президента Украины.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

обсуждение Елена Зеленская Министерство развития громад и территорий Украины безбарьерное пространство
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинцев предупредили о новой афере: как мошенники оформляют кредиты (видео)
Украинцев предупредили о новой афере: как мошенники оформляют кредиты (видео)Экономика
Штрафовать за нарушения ПДД будут по-новому: Зеленский подписал закон
Штрафовать за нарушения ПДД будут по-новому: Зеленский подписал законЭкономика
Доллар vs гривня: как долго продержится хрупкое равновесие
Доллар vs гривня: как долго продержится хрупкое равновесиеФинансы
"Дырявый" сервис: почему Укрзализныця несет миллиардные убытки (видео)Экономика
СБУ и налоговая проводят масштабные обыски в сети АЗС Медведчука: доходит до рукопашной
СБУ и налоговая проводят масштабные обыски в сети АЗС Медведчука: доходит до рукопашнойЭкономика
Национализация
Национализация "Мотор Сичи": в "Слуге народа" готовят законопроектЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять