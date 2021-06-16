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Большая приватизация на старте. Первый объект пустят с молотка за 3,7 млрд грн

16 июня 2021 17:31

Денис Беспалов Денис Беспалов

Правительство утвердило обязательства для будущего покупателя Объединенной горно-химической компании

ОГКХ выставят на продажу. Фото: umcc.com.ua

ОГКХ выставят на продажу. Фото: umcc.com.ua

Правительство утвердило условия приватизации Объединенной горно-химической компании, которая является одним из крупнейших добытчиков титановых и циркониевых руд в мире.

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Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Стартовая цена этого предприятия должна быть не менее 3,7 млрд грн. Определены обязательства для покупателя по инвестициям, по социальному пакету для работников, а также по соблюдению требований природоохранного законодательства", – написал он.

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По словам премьера, ОГХК станет первым объектом программы "Большая приватизация".

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"Уже более 10 компаний, в том числе иностранных, заинтересовались покупкой ОГХК, поэтому мы ожидаем, что стартовая цена возрастет во время открытого аукциона", – добавил он.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) разоблачило коррупционную схему в ОГХК, которая нанесла ущерб на сумму более 300 млн грн.

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